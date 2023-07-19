Фанат Apex Legends создал винтовку R-301 с помощью 3D-принтера

Пользователь под никнеймом Banished_Builds поделился процессом создания винтовки R-301 из Apex Legends с помощью 3D-принтера. На изготовление 42 деталей у него ушел месяц.

Фанат Apex Legends самостоятельно отшлифовал и покрасил 42 детали винтовки. После этого Banished_Builds собрал элементы и добавил магазин в оружие.

17 июля авторы Apex Legends представили первую серию короткометражного мультфильма по вселенной «королевской битвы». Картина получила название «Код убийства».