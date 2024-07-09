Фанаты Apex Legends недовольны переработкой системы боевых пропусков

Разработчики Apex Legends представили первые подробности 22-го сезона, и фанаты встретили их с неоднозначной реакцией.
Главное изменение - это переработанный боевой пропуск, который теперь будет разделен на два: по одному на каждый из двух сплитов сезона. Уровней в каждом пропуске будет всего 60 (вместо 110 в прошлом), но награды за них станут в два раза больше.
Однако, самым спорным моментом стало то, что новые боевые пропуски можно будет купить только за реальные деньги. Монеты Apex, заработанные в игре, теперь не подойдут.
Это решение вызвало волну негодования среди игроков.
Подождите, мы не можем использовать монеты Apex из предыдущего сезона, чтобы купить новый пропуск? Это ужасно.
Вы хотите убить игру? Потому что именно так и убивают игры
Невозможность купить пропуск за монеты - это, конечно, отличный способ сделать игроков счастливыми.
Что стоит за этим - по словам компании - "непростым решением"? Догадаться довольно легко. Все это отличный способ пополнить кошельки Electronic Arts. Жаль только, что это происходит за счет отталкивания сообщества от игры и имиджевого "выстрела в колено". Хотя к такому компания уже наверняка привыкла.
Ожидаемо, ведь это ЕА
Схавают. Сколько уже раз было, когда вот так вот - по фur игра, платите, главное. И че? Еа разорились? Нет. И сейчас не разорятся. А все потому, что игорьки uдuoты // Александр Ковалёв
Вообще проблем не вижу