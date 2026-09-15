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Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.2 673 оценки

Из файтинга в баттл-рояль: В Apex Legends стартует масштабный ивент со Street Fighter 6

Solstice Solstice

Событие Apex Legends x Street Fighter 6 принесет в королевскую битву масштабную коллаборацию с культовой файтинг-серией от Capcom. Разработчики опубликовали трейлер с демонстрацией грядущих новинок.

Карта «Олимп» получит тематический редизайн в стиле Street Fighter 6. В локациях появятся статуи бойцов, аркадные автоматы, а также разрушаемые машины и маты для поединков. В рамках временного режима игроки смогут использовать уникальные суперприёмы в стиле персонажей Street Fighter 6.

Игроки смогут запускать культовые энергетические сферы Хадукен, а также проводить апперкоты Шоурюкен. В игре появится новая реликвия, которая станет главной наградой за сбор всех 24 предметов коллекции косметических предметов события.

Какие легенды получат облики персонажей Street Fighter:

  • Спарроу - Рю
  • Альтер - Чун-Ли
  • Бангалор - Елена
  • Мираж - Люк
  • Гибралтар - Акума
  • Ваттсон - Кэмми
  • Каустик - Бланка
  • Патфайндер - Дхалсим

Событие стартует в следующий вторник - 22 сентября.

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