Из файтинга в баттл-рояль: В Apex Legends стартует масштабный ивент со Street Fighter 6

Событие Apex Legends x Street Fighter 6 принесет в королевскую битву масштабную коллаборацию с культовой файтинг-серией от Capcom. Разработчики опубликовали трейлер с демонстрацией грядущих новинок.
Карта «Олимп» получит тематический редизайн в стиле Street Fighter 6. В локациях появятся статуи бойцов, аркадные автоматы, а также разрушаемые машины и маты для поединков. В рамках временного режима игроки смогут использовать уникальные суперприёмы в стиле персонажей Street Fighter 6.
Игроки смогут запускать культовые энергетические сферы Хадукен, а также проводить апперкоты Шоурюкен. В игре появится новая реликвия, которая станет главной наградой за сбор всех 24 предметов коллекции косметических предметов события.
Какие легенды получат облики персонажей Street Fighter:
- Спарроу - Рю
- Альтер - Чун-Ли
- Бангалор - Елена
- Мираж - Люк
- Гибралтар - Акума
- Ваттсон - Кэмми
- Каустик - Бланка
- Патфайндер - Дхалсим
Событие стартует в следующий вторник - 22 сентября.