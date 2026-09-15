Из файтинга в баттл-рояль: В Apex Legends стартует масштабный ивент со Street Fighter 6

Событие Apex Legends x Street Fighter 6 принесет в королевскую битву масштабную коллаборацию с культовой файтинг-серией от Capcom. Разработчики опубликовали трейлер с демонстрацией грядущих новинок.

Карта «Олимп» получит тематический редизайн в стиле Street Fighter 6. В локациях появятся статуи бойцов, аркадные автоматы, а также разрушаемые машины и маты для поединков. В рамках временного режима игроки смогут использовать уникальные суперприёмы в стиле персонажей Street Fighter 6.

Игроки смогут запускать культовые энергетические сферы Хадукен, а также проводить апперкоты Шоурюкен. В игре появится новая реликвия, которая станет главной наградой за сбор всех 24 предметов коллекции косметических предметов события.

Какие легенды получат облики персонажей Street Fighter:

Спарроу - Рю

Альтер - Чун-Ли

Бангалор - Елена

Мираж - Люк

Гибралтар - Акума

Ваттсон - Кэмми

Каустик - Бланка

Патфайндер - Дхалсим

Событие стартует в следующий вторник - 22 сентября.