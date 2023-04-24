Новый персонаж Apex Legends Баллистик - плохой отец, убивающий всех, чтобы защитить своего сына ©

Respawn представила в новом кинематографическом трейлере Баллистика, нового персонажа Apex Legends.

Баллистик, известный под именем Август Монтгомери Бринкман, представлен как очень грустный, очень богатый старик. Бывший участник Игр Громовержца, Баллистик с сожалением вспоминает о том, что всю жизнь игнорировал свою семью в пользу соревновательной карьеры. Но когда его сын проходит отбор на Игры Апекс, Баллистик приводит себя в порядок, надевает старое снаряжение и силой проникает на базу Синдиката, чтобы предложить себя в качестве участника вместо своего сына.

Трейлер полностью кинематографичен, но в нем есть намек на игровые способности Баллистика: мы видим, как он выпускает пулю, которая телепортирует охранника назад, после чего оружие противника перестает работать. Новая страница на официальном сайте раскрывает немного больше деталей предыстории Баллистика и подтверждает, что он его класс "Штурмовик".

Баллистик дебютирует в предстоящем сезоне Arsenal, который стартует 9 мая.