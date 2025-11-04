Новый сезон в Apex Legends обещает вернуть динамичное веселье и сделать рейтинговый режим более честным

Разработчики Apex Legends представили первые подробности 27-го сезона под названием "На взводе", который обещает стать одним из самых значительных обновлений для рейтингового режима за последние годы. Команда разработчиков из Respawn Entertainment намерены устранить давние проблемы с распределением добычи и пересмотреть систему начисления очков, чтобы сделать матчи более динамичными и справедливыми.

Одним из ключевых изменений станет переработка системы лута. После замены классического десантного корабля на фиксированные зоны высадки игроки жаловались на дисбаланс: некоторые точки содержали слишком мало полезных предметов. Теперь студия уменьшила разницу между локациями, чтобы старт каждого матча не зависел от удачного выбора места приземления.

Кроме того, обновление меняет систему очков за убийства и размещение. Если предыдущий сезон поощрял осторожную игру и выживание, то теперь разработчики возвращают ценность агрессивных сражений. Это должно вернуть привычный ритм, в котором решительность и меткость вознаграждаются не меньше, чем грамотное позиционирование.

Ещё одно важное нововведение — улучшение для солянок: теперь игроки смогут повторно объединяться с временными напарниками после завершения матча одним нажатием кнопки, без необходимости добавлять их в друзья.

Полный список изменений появится вместе с релизом сезона "На взводе", который стартует уже 4 ноября. По словам команды Respawn, цель обновления — сделать рейтинговые игры более честными, а саму Apex Legends — снова по-настоящему азартной.