Обновление "Арсенал" для Apex Legends добавило в игре целый ряд новых проблем и сбоев ©

На днях королевская битва Apex Legends от Respawn Entertainment получила масштабное обновление под названием "Арсенал". Крупный патч ознаменовал собой старт нового сезона, добавив в игру еще одного героя, обновив привычную карту, изменив рейтинговый режим и внеся сотни различных правок. После релиза этого апдейта стало понятно, что он приносит игрокам больше вреда, чем собственно заявленных разработчиками улучшений. Игроки Apex Legends массово жалуются на целый ряд новых проблем в игре.

Судя по отзывам игроков, новое обновление принесло в игре, как новые проблемы, так и уже хорошо знакомые старые сбои. Кроме периодических проблем серверами, в Apex Legends теперь можно столкнуться с просадками производительности, текстурными багами, слишком ярким солнце на карте или даже застрять в репликаторе после создания предметы. Игроки все еще собирают список всех известных проблем, но уже понятно, что их будет очень много.

Разработчики из Respawn довольно оперативно отреагировали на проблемное обновления. Команда в социальных сетях принесла извинения игрокам за неудобства и сообщила, что уже работает над исправлением. Например, они уже исправили избыточную яркость на карте и устранили несколько багов. Патч с исправлениями для Apex Legends обещают выпустить в ближайшее время.