Плати и проигрывай - Новая реликвия Эш в Apex Legends в разы увеличивает громкость шагов ©

Получение заветной реликвии для игрока “Королевской битвы” Apex Legends зачастую является заветной мечтой, но на сей раз что-то пошло не так. Пользователь Reddit под ником LisNieLada обратил внимание на то, что новое косметическое холодное оружие “Самое сильное звено” скорее приносит боль, нежели радость. При передвижении вместе с данным предметом персонаж издает весьма громкие звуки шагов.

Позже немало игроков также подтвердили, что столкнулись с той же проблемой и теперь гневаются на разработчиков из Respawn Entertainment. Для тех, кто не в курсе, на данный момент реликвию “Самое сильное звено” для легенды Эш можно добыть во время события, где нужно добыть все 24 ивентовых предмета. Для получения требуется купить наборы Apex за реальные деньги, либо отдать немыслимое количество накопленных ценных металлов.

Разработчики пока не давали никаких комментариев на данную тему, однако вполне вероятно, что они выпустят патч с исправлениями в ближайшее время.