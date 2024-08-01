По слухам, на следующей неделе Apex Legends может появится в Epic Games Store

Выход Apex Legends в Epic Games Store запланирован на 6 августа. Инсайдеры сообщают о "переговорах не под запись" между Epic Games и EA.

Вместе с запланированным появлением Апекса в Epic Games Store в сети появились слухи о возможном переходе игрового проекта из под крыла EA в холдинг EGS. Команде Apex Intel удалось узнать, что в результате первого этапа переговоров часть разработчиков из EGS будет переведена в команду игровых инженеров Apex Legends с целью оптимизации игрового процесса, помощи с устранением багов и возможного реворка системы монетизации игры.



Несмотря на то, что информация о дальнейшем расширении сферы влияния EGS остаётся неподтверждённой, в мае инсайдеры уже упоминали о беспокойстве финансовых аналитиков Electronic Arts: руководство компании не исключает сокращение бюджета игры в случае повторного снижения онлайна и выручки до антирекордных значений. Продажа прав на вселенную Титанфолл может рассматриваться как один из возможных вариантов выхода из положения.



Apex Legends появится в магазине Epic Games уже 6 августа. Игроки, вошедшие в игру на новой платформе, смогут получить эксклюзивный набор Кондуит.