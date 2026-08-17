Подробности временного события Apex Legends "Вознесённая охота"

Временное событие «Вознесённая охота» в Apex Legends пройдет с 18 августа по 8 сентября. Главными особенностями ивента станет новый режим с развивающимися «джокерами» (дарами богов), новыми косметическими предметами и престижным обликом для для Гибралтара. Больше подробностей в материале ниже.

Получите силу богов

Древняя сила из-за пределов Внешних земель проникла на арену, наделив легенд дарами богов. Получите их, чтобы двигаться со сверхъестественной скоростью, поглощать здоровье врагов и разрывать противников. С каждым боем ваша сила растёт, пока вы не станете совершенным охотником в «Джокере».

Зарабатывайте метки на протяжении всего события, чтобы получить особые предметы события, и оцените новый золотой престижный облик Гибралтара: «Братец Apex».

Джокер: Вознесенная охота

Лучшие охотники становятся таковыми в пылу битвы. Отправляйтесь в «Джокер» и развивайте свои силы, чтобы стать самым опасным охотником в лобби.

Выберите джокер, усиливающий EVO, при высадке и повышайте его уровень, собирая EVO. Создайте сборку для боя, выживания или мобильности:

Стрельба от бедра усилена EVO: уменьшен разброс при стрельбе от бедра.

Крит. удар улучшен EVO: повышается шанс крит. урона.

Восстановление щитов усилено EVO: увеличивается восстановление щита

Вампиризм усилен EVO: увеличивается процент вампиризма

Суперпрыжки усилены EVO: прыгайте выше и дальше при преодолении препятствий

Ускорения подкатов усилены EVO: скользите дальше и быстрее

По ходу матча открываются новые слоты джокеров: чем дольше вы выживаете, тем смертоноснее становитесь. Накапливайте и повышайте уровень своих джокеров, чтобы доминировать в финальном кольце.

Новые охотничье угодья

Захватывайте новые территории, поскольку ротация карт в «Джокере» меняется на Каньон Кингс, Квартал Э и Расколотую луну.

Престижный облик Гибралтара

Заполучите главный приз сезона: новый престижный облик Гибралтара «Братец Apex», сверкающий в золотой броне и благословлённый дизайном с элементами огня.

Объявите о его вознесении в статус полубога с помощью уникального добивающего приёма и оставляйте огненный след в небе с помощью уникального Следа от полета.

Новые предметы события

Покажите свою преданность охоте с помощью 24 новых предметов внешнего вида, включая легендарные облики для Валькирии, Кондуит, Рэйф, Альтер, Лайфлайн и Хорайзон.

Вооружитесь как бог: получите новые раскраски для R-301, «Хаоса», «Сменщика», L-STAR, «Боцека» и магазинную винтовку 30-30.

Коллекция "Вознесенная охота"

Изучите временную коллекцию «Вознесённая охота», чтобы получить эти новые облики, доступные на вкладке магазина или в качестве возможных наград из наборов события с 18 августа по 8 сентября.

Магазин наград

Зарабатывайте метки на протяжении всего события, чтобы разблокировать предметы из Магазина наград «Вознесённая охота», включая эпический облик для Безумной Мэгги, новую рамку баннера и наборы события*.

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