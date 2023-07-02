Разработчики Apex Legends обратили внимание на важное изменение

Перед выходом 18-го сезона в Apex Legends, разработчики обратили внимание на переработку рейтинговой системы. Ранее немало игроков пожаловались, что рейтинговые матчи бесполезны, так как отсутствует баланс в игровом процессе.
Особенность матчмейкинга Apex в обязательном подборе союзников. Каждый матч игрок должен взаимодействовать еще с тремя тиммейтами.
Из-за этого немало геймеров стали использовать особенность сужающегося круга, который заставляет команды сражаться за жизнь: существует “крысиное пятно”, в котором можно осесть и без боя завершить раунд ради более высокого места в своей команде. Играющие по правилам погибают раньше, тем самым теряя рейтинговые очки.
Теперь же разработчики обещают переработку системы, однако не уточняют, что именно ожидает поклонников игры.