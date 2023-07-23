Разработчики Apex Legends планируют в очередной раз провести реворк ранговой системы

Изменения рейтинга, которые были введены с началом сезона "Арсенал", полностью изменили стиль игры, требующийся для достижения высоких ранговых позиций – для стабильного выхода в значительный плюс пользователям вплоть до мастера, де-факто, требовалось лишь дожить до поздних стадий матча, не принимая участия в перестрелках. По мнению команды RE, такая система способствовала поощрению умелых игроков, хорошо ощущающих лимиты выбранного персонажа и имеющейся экипировки, и наказывала излишне агрессивных и рисковых претендентов.

Впрочем, на деле игроки предпочли путь наименьшего сопротивления: согласно имеющейся статистике, почти 42% легенд вступали в первую перестрелку на этапах закрытия последних трёх колец и щедро одаривались ранговыми очками даже в случае полного отсутствия нанесённого урона. Таким образом, уже к середине сезона число игроков с рейтингом "Мастер" перешагнуло за 1.000.000, в то время как ранее этого звания удостаивалось едва ли несколько десятков тысяч бойцов за сплит.

В последующих сезонах команда RE планирует добавить новые условия для получения очков рейтинга на рангах "Алмаз" и выше; увеличить множитель ПТС за убийства и ассисты; отрегулировать скорость наступления зоны и наносимый ей урон, а также в целом уменьшить объём выдаваемых очков рейтинга.