Respawn готовит крупную встряску баланса Apex Legends: новую легенду Axle ждут нёрфы уже в середине сезона

Разработчики Apex Legends раскрыли детали обновления 29.1, которое станет частью сезонного цикла Overclocked и принесёт масштабные изменения баланса. В центре внимания оказалась новая легенда Axle — именно её влияние на мету заставило Respawn Entertainment готовить первые серьёзные корректировки спустя сравнительно короткое время после релиза персонажа.

В студии объяснили, что намеренно делают новых героев несколько сильнее среднего уровня. Такой подход позволяет быстрее освежить игровой процесс, стимулирует эксперименты с составами отрядов и помогает собрать больше статистики. Однако после анализа данных и отзывов сообщества наступает этап точечной настройки баланса.

По словам разработчиков, обновление 29.1 ослабит Axle, чтобы снизить её доминирование в матчах. При этом изменения не ограничатся одной легендой. Respawn также планирует переработать Ballistic, усилить Pathfinder и Seer, а Mad Maggie, Valkyrie и Conduit, наоборот, столкнутся с рядом ослаблений.

Дополнительно обновление затронет оружейную мету. Игроков ждёт ротация хоп-апов, возвращение некоторых ранее доступных модификаций и новый вариант улучшения для дробовиков. Подобные изменения традиционно оказывают заметное влияние на популярность отдельных видов вооружения и игровые стратегии.

Отдельно разработчики отметили, что всё чаще учитывают различия между регионами. Статистика показывает, что предпочтения игроков и эффективность отдельных легенд могут значительно отличаться в зависимости от сервера и аудитории. По этой причине будущие балансные решения будут приниматься не только на основе общей картины, но и с учётом региональных особенностей.

Respawn подчёркивает, что продолжает внимательно следить за состоянием игры и готова оперативно реагировать на изменения меты. Судя по масштабам анонсированных правок, обновление 29.1 может стать одним из самых заметных балансных патчей текущего сезона Apex Legends.