Respawn показали дорожную карту Apex Legends на 2026 год

Apex Legends получит новых легенд и масштабные переработки в 2026 году.

Студия Respawn представила обновленную дорожную карту Apex Legends и раскрыла ключевые изменения, которые ждут игру в 2026 году. В планах — новые персонажи, переработка системы классов, изменения карт и улучшения технической составляющей.

Согласно опубликованной информации, новые легенды появятся в 29 и 32 сезонах королевской битвы. При этом в 30 и 31 сезонах разработчики сосредоточатся на обновлении уже существующих персонажей.

В 32 сезоне также намечена полная переработка классовой системы, включая пересмотр командных ролей. Отдельное внимание уделят внутриигровым событиям. Создатели пообещали проводить активности в режиме “Джокер” каждый сезон, а начиная с 30 — по два события за сезон, по одному на каждый сплит.

Карты также подвергнутся изменениям: разработчики планируют обновить отдельные локации и пересмотреть баланс укрытий. Кроме того, анонсировано крупное обновление, которое должно вернуть элемент ностальгии для опытных игроков, а для “Края света” готовится отдельное соревновательное обновление.

Ранее разработчики объявили о прекращении поддержки Apex Legends на Nintendo Switch.