Respawn показали трейлер Аксель - новой легенды Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали кинематографический ролик в честь появления новой легенды по имени Аксель. Новая легенда появится в игре с запуском 29 сезона, получивший название "Перезагрузка". Обновление выйдет уже на следующей неделе - 5 мая в 21:00 по МСК.

Способности Аксель

Пассивное умение - Дрифт: Увеличение скорости и управляемости при скольжении;

Тактическое умение "Нитро-ворота" : скоростное перемещение между точками на карте.

Спецумение "Грозная погоня" : взрывной дрон, который ищет врагов, выкуривает из укрытий и добивает цели.

Перки:

2 уровень

Скольжение+: второй заряд такт.умения

Автомат: второй заряд спецумения

3 уровень

Прыжковые врата: позволяет совершать второй прыжок после вступления на нитро-врата

Скользящий стрелок: пока игрок стреляет во время подката, патроны будут браться прямо из инвентаря, а магазин будет оставаться полным, ограничение в половину объема магазина.

Кроме того, был опубликован гемплейный трейлер c демонстрацией новинок сезона "Перезагрузка".

Новинки сезона:

Совершайте грандиозные возвращения благодаря возрождению из контейнеров смерти. Возрождайте союзников прямо у их контейнера смерти — теперь не нужно искать маяк для возрождения.

Кондуит получает дополнительный заряд тактического умения и повышенную мобильность, а Вантедж — улучшенную оптику, двукратный наклонный прицел, более быстрое перепозиционирование и многое другое.

Боевой пропуск 29 сезона "Перезагрузка" - Получите новые прототипные легендарные облики для Кондуит и Крипто, переменную раскраску для RE-45 и многое другое.

Обновленная дорожная карта до конца этого года:

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.