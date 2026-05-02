Respawn показали трейлер Аксель - новой легенды Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали кинематографический ролик в честь появления новой легенды по имени Аксель. Новая легенда появится в игре с запуском 29 сезона, получивший название "Перезагрузка". Обновление выйдет уже на следующей неделе - 5 мая в 21:00 по МСК.
Способности Аксель
Пассивное умение - Дрифт: Увеличение скорости и управляемости при скольжении;
- Тактическое умение "Нитро-ворота" : скоростное перемещение между точками на карте.
- Спецумение "Грозная погоня" : взрывной дрон, который ищет врагов, выкуривает из укрытий и добивает цели.
Перки:
2 уровень
- Скольжение+: второй заряд такт.умения
- Автомат: второй заряд спецумения
3 уровень
- Прыжковые врата: позволяет совершать второй прыжок после вступления на нитро-врата
- Скользящий стрелок: пока игрок стреляет во время подката, патроны будут браться прямо из инвентаря, а магазин будет оставаться полным, ограничение в половину объема магазина.
Кроме того, был опубликован гемплейный трейлер c демонстрацией новинок сезона "Перезагрузка".
Новинки сезона:
- Совершайте грандиозные возвращения благодаря возрождению из контейнеров смерти. Возрождайте союзников прямо у их контейнера смерти — теперь не нужно искать маяк для возрождения.
- Кондуит получает дополнительный заряд тактического умения и повышенную мобильность, а Вантедж — улучшенную оптику, двукратный наклонный прицел, более быстрое перепозиционирование и многое другое.
- Боевой пропуск 29 сезона "Перезагрузка" - Получите новые прототипные легендарные облики для Кондуит и Крипто, переменную раскраску для RE-45 и многое другое.
Обновленная дорожная карта до конца этого года:
Очередное мужеподобное нечто
как они заявляли,каждый их персонаж должен предствлять определенную группу меньшинств и сексуальностей.то есть,они исключают нормальных персонажей,только фрики
И снова будут лагать сервера?) // Hiroto Azumaki
Он ещё жив? // Алексей Кармадонов
В эту донатную помойку ещё кто то играет?