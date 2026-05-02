ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 657 оценок

Respawn показали трейлер Аксель - новой легенды Apex Legends

Solstice Solstice

Разработчики Apex Legends опубликовали кинематографический ролик в честь появления новой легенды по имени Аксель. Новая легенда появится в игре с запуском 29 сезона, получивший название "Перезагрузка". Обновление выйдет уже на следующей неделе - 5 мая в 21:00 по МСК.

Способности Аксель

Пассивное умение - Дрифт: Увеличение скорости и управляемости при скольжении;

  • Тактическое умение "Нитро-ворота" : скоростное перемещение между точками на карте.
  • Спецумение "Грозная погоня" : взрывной дрон, который ищет врагов, выкуривает из укрытий и добивает цели.

Перки:

2 уровень

  • Скольжение+: второй заряд такт.умения
  • Автомат: второй заряд спецумения

3 уровень

  • Прыжковые врата: позволяет совершать второй прыжок после вступления на нитро-врата
  • Скользящий стрелок: пока игрок стреляет во время подката, патроны будут браться прямо из инвентаря, а магазин будет оставаться полным, ограничение в половину объема магазина.

Кроме того, был опубликован гемплейный трейлер c демонстрацией новинок сезона "Перезагрузка".

Новинки сезона:

  • Совершайте грандиозные возвращения благодаря возрождению из контейнеров смерти. Возрождайте союзников прямо у их контейнера смерти — теперь не нужно искать маяк для возрождения.
  • Кондуит получает дополнительный заряд тактического умения и повышенную мобильность, а Вантедж — улучшенную оптику, двукратный наклонный прицел, более быстрое перепозиционирование и многое другое.
  • Боевой пропуск 29 сезона "Перезагрузка" - Получите новые прототипные легендарные облики для Кондуит и Крипто, переменную раскраску для RE-45 и многое другое.

Обновленная дорожная карта до конца этого года:

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.

Трейлеры Обновления
Комментарии:
Ваш комментарий
Очередное мужеподобное нечто

ДаДжи

как они заявляли,каждый их персонаж должен предствлять определенную группу меньшинств и сексуальностей.то есть,они исключают нормальных персонажей,только фрики

Пользователь ВКонтакте

И снова будут лагать сервера?) // Hiroto Azumaki

Пользователь ВКонтакте

Он ещё жив? // Алексей Кармадонов

Brainstoun

В эту донатную помойку ещё кто то играет?