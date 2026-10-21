Respawn представила дорожную карту рейтингового режима Apex Legends на 31-й и 32-й сезоны

Разработчики Apex Legends поделились планами на 31-й и 32-й сезоны рейтингового режима. Respawn готовит масштабную переработку: в высоких рангах начнут банить легенд, изменится начисление очков и структура званий, а также обновятся награды. Первые изменения вступят в силу уже в ноябре, а остальные — в начале 2027 года.

Читайте дальше, чтобы узнать обо всем, что касается главных изменений рейтингового режима в 31-м и 32-м сезонах, среди которых:

НОВОЕ: блокировка легенд

Изменения в начислении очков для матчей с широким разбросом

Улучшение читаемости интерфейса

НОВОЕ: ранги «Железо», «Изумруд» и «Грандмастер»

НОВОЕ: лига Pro-Am

Полная переработка наград в рейтинговом режиме

и многое другое!

Введение

В течение двух следующих сезонов рейтинговый режим Apex Legends™ получит масштабные улучшения и новые функции. Работая над этими нововведениями, мы руководствовались несколькими ключевыми принципами дизайна. Мы хотим, чтобы в этом режиме игроки чувствовали следующее:

Рейтинговый режим — самый соревновательный способ игры в Apex Legends

Рейтинговый режим вознаграждает каждого, кто в него играет

Рейтинговый режим дает больше возможностей продемонстрировать свои достижения

Честность соревнований — залог доверия

Читая о грядущих изменениях двух следующих сезонов, помните: это еще не все. Впереди вас ждет множество других изменений — как в ближайшем будущем, так и после сезона 32. С приближением каждого нового сезона мы будем делиться более подробной информацией о нововведениях. Следите за новостями, впереди еще много интересного!

Сезон 31

В сезоне 31, который начнется в ноябре, мы добавим систему блокировки легенд в матчах для игроков ранга «Алмаз» и выше, внесем значимые изменения в начисление очков, а также реализуем другие улучшения для комфортной игры. Наша цель — сделать так, чтобы эти изменения принесли игрокам реальную пользу и заложили основу для более масштабных нововведений сезона 32 в начале 2027 года.

Блокировка легенд

Функция блокировки легенд уже давно обсуждалась как внутри команды, так и среди игроков. Мы рады внедрить ее в сезоне 31, чтобы разрушить устоявшуюся мету на высоких рангах и сделать рейтинговый режим более свежим и увлекательным. Таким образом, эта функция будет задействована в любом матче с участием игроков ранга «Алмаз» и выше.

Теперь перед началом матчей на ранге «Алмаз» и выше появится отдельный этап блокировки, на котором каждый игрок сможет выбрать одну легенду для возможного бана.

Как только все игроки выберут легенду (или истечет время на выбор), для всех отмеченных легенд будет показана вероятность их блокировки в текущем матче. Вероятность блокировки в процентах зависит от общего числа голосов за конкретную легенду: чем больше голосов, тем выше шанс блокировки.

Затем система случайным образом блокирует легенд с учетом этих процентов, после чего игроки переходят к этапу выбора легенд. Заблокированных персонажей не сможет выбрать ни один игрок в этом матче.

Вы спросите: почему бы просто не блокировать легенд, набравших больше всего голосов?

Мы рассматривали такой вариант, однако главная цель механики блокировки — постоянно освежать мету, разрушая однообразные шаблоны при выборе персонажей. Система, которая всегда блокирует легенд с наибольшим числом голосов, неизбежно создает собственную мету блокировок, что прямо противоречит нашей цели.

Изменения в начислении очков для лобби с широким разбросом

В сезоне 31 мы продолжаем улучшать подбор игроков и вносим изменения в стоимость входа, чтобы матчи с большим разбросом по навыкам ощущались более честными.

В рейтинговых матчах наша система подбора старается найти баланс между временем ожидания и разбросом РО в матче. В периоды низкой активности игроков увеличивается как время ожидания, так и разброс в матчах. Иногда это приводит к долгим очередям или созданию лобби с очень большим разбросом рангов. Мы вводим эти изменения в начисление очков, чтобы отразить риски (и возможность получить щедрую награду!), которые такие матчи представляют для всех участников.

В каждом рейтинговом лобби при загрузке матча будет отображаться «Категория лобби» — по сути, средний показатель всех отрядов. Для любого отряда, чей ранг на 2 или более уровня выше или ниже уровня лобби, стоимость входа будет скорректирована.

Если ваш ранг на два или более уровня ниже уровня лобби, вы попадаете в матч «ПРЕТЕНДЕНТ», и стоимость входа для вас будет снижена.

Теоретически, ваши шансы на победу в таком матче ниже, поэтому мы хотим, чтобы стоимость входа соответствовала этим условиям. Если же вам удастся одержать верх — поздравляем, вы победили вопреки всему и, вероятно, в любом случае заслуживаете более высокого ранга.

Если ваш ранг на два или более уровня выше уровня лобби, вы загружаетесь в матч «ГОЛИАФ», и стоимость входа для вас возрастет.

Ваши шансы на победу намного выше, и стоимость входа будет увеличена, чтобы отразить это. Вы без труда расправитесь со всеми этими новичками и все равно уйдете в плюс по РО, не так ли?

Давайте рассмотрим пример:

В показанном выше матче установлен уровень лобби «Золото». Отряды с рангами «Золото», «Серебро» и «Платина» находятся в пределах допустимого, однако отряды с рангом «Бронза» получат статус претендентов, а отряд с рангом «Алмаз» — статус Голиафов.

Мы хотим, чтобы вы четко понимали, в какой матч попадаете. Это поможет вам продумать стратегию для каждого лобби. Именно поэтому корректировка РО применяется к стоимости входа, а не отображается только в конце матча. Мы хотим, чтобы вы понимали, что нужно сделать в этом матче, чтобы окупить стоимость входа и уйти в плюс по РО.

В связи с этими изменениями мы будем внимательно следить за прогрессом игроков, а также за тем, насколько нужно корректировать стоимость входа. Это необходимо, чтобы достойно вознаграждать тех, кто побеждает вопреки всему, и при этом предотвратить жесткий бустинг отрядов, способных без труда разнести все лобби.

Упрощенный доступ к рейтинговому режиму

Испытания «Путь к рейтингу» будут удалены, и для доступа к рейтинговому режиму снова потребуется только 20-й уровень учетной записи. Мы продолжим изучать требования к уровню, чтобы найти идеальный баланс и обеспечить наилучший игровой опыт для всех игроков.

«Путь к рейтингу» задумывался как проверка навыков для новых учетных записей, чтобы убедиться, что новички понимают правила КБ втроем и провели в игре достаточно времени, чтобы доказать себе (и своим будущим напарникам по отряду), что они готовы к высшей лиге.

В итоге мы обнаружили, что текущий набор испытаний оказался не таким эффективным, как нам бы хотелось, А их выполнение отнимало у некоторых игроков слишком много времени и сил.

Мы понимаем, что некоторые игроки могут беспокоиться, что такой легкий доступ откроет двери для волн читеров. Будьте уверены: наша команда по борьбе с читами усе