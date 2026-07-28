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AMD Radeon RX 9050 поступила в продажу по цене от $279: видеокарта стала доступна в Азии, Японии и Латинской Америке
Авторы Clair Obscur: Expedition 33 раскритиковали отказ PlayStation от дисков: "Это очень печальное решение"
Состоялся релиз EverQuest Legends - казуального переосмысления классической MMORPG 1999 года
Энтузиасты взялись за доработку Halo: Campaign Evolved и разрабатывают полноценный мультиплеер
Halo: Campaign Evolved стартовала со второго места в чарте Steam за прошлую неделю - Palworld по-прежнему лидирует
GOG подтверждает, что работает над GOG Galaxy для Linux
Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 назвали портирование на Nintendo Switch 2 "большой технической задачей"
Джош Хартнетт против таинственного существа из морских глубин: Netflix показал первый тизер триллера Below
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Планы на Build 42, переработка света и миграция орд - интервью с арт-директором Project Zomboid
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Мышь SteelSeries Rival 310
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