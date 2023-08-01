Смотрим второй эпизод короткометражки Apex Legends, который посвящен старту нового сезона ©

В бесплатной королевской битве Apex Legends начинается очередной сезон под названием "Воскрешение". Разработчики шутера из студии Respawn Entertainment в честь этого события приготовили уникальный ролик – вторую часть анимационного короткометражного мультфильма с участием главных легенд игры.

В ходе второго ролика мы узнаем о серьезных изменениях Ревенанта. Крипто удается успешно обойти систему и взломать его фрагмент, однако внутри он обнаруживает перестройку его поведения. Похоже, что кто-то управляет Ревенантом и он не может себя полноценно контролировать.

Как ожидается, эта анимационная лента не будет последней. В студии Respawn Entertainment стремятся и дальше развивать мир Apex Legends, поэтому игроков ждут еще больше подобных эпизодов.

Новый сезон "Воскрешение" стартует уже в этом месяце. Он принесет глобальные изменения на карту и множество нового контента. Подробнее о содержимом сезона можно будет узнать после 3 августа, когда состоится премьера нового трейлера игры.