Свежий геймплей, умения Баллистика и другие подробности обновления "Арсенал" для Apex Legends

До выхода масштабного обновления с сезоном "Арсенал" для Apex Legends осталось всего ничего, поэтому компания RE представила новый трейлер и раскрыла свежие подробности. В первую очередь мы уже более детально можем рассмотреть умения новой легенды Баллистика, которые, судя по подтвержденным данным, будут очень даже сильными.
Умения Баллистика:
- Пассивное умение “Кобура” позволяет Баллистику взять в руки третье оружие, но установить на него модификации нельзя. Данная пушка получает золотое качество на время ультимативной способности.
- Тактическое умение “Шепот” дает возможность воспользоваться специальным пистолетом, который при попадании по противнику перегревает его оружие. При попытке выстрелить из оружия с перегревом враг наносит урон сам себе.
- При активации ультимативной способности “Буря” Баллистик и его команда бафф на бесконечные патроны, ускоренную перезарядку и увеличенную скорость передвижения, как без оружия.
Также грядущее обновление призвано привнести изменения на карте “Край света”, на которой появится новая зона в середине локации. Из интересного можно отметить и новый переносной маяк с возможностью вызвать шар для быстрого перемещения всей команды. Кроме того, теперь в Apex Legends появится новое, более функциональное стрельбище, позволяющее лучше оттачивать свои навыки стрельбы.
Напомним, что крупное обновление с сезоном “Арсенал” для Apex выйдет уже 9 мая.