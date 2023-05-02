Свежий геймплей, умения Баллистика и другие подробности обновления "Арсенал" для Apex Legends ©

До выхода масштабного обновления с сезоном "Арсенал" для Apex Legends осталось всего ничего, поэтому компания RE представила новый трейлер и раскрыла свежие подробности. В первую очередь мы уже более детально можем рассмотреть умения новой легенды Баллистика, которые, судя по подтвержденным данным, будут очень даже сильными.

Умения Баллистика:

Пассивное умение “Кобура” позволяет Баллистику взять в руки третье оружие, но установить на него модификации нельзя. Данная пушка получает золотое качество на время ультимативной способности.

позволяет Баллистику взять в руки третье оружие, но установить на него модификации нельзя. Данная пушка получает золотое качество на время ультимативной способности. Тактическое умение “Шепот” дает возможность воспользоваться специальным пистолетом, который при попадании по противнику перегревает его оружие. При попытке выстрелить из оружия с перегревом враг наносит урон сам себе.

дает возможность воспользоваться специальным пистолетом, который при попадании по противнику перегревает его оружие. При попытке выстрелить из оружия с перегревом враг наносит урон сам себе. При активации ультимативной способности “Буря” Баллистик и его команда бафф на бесконечные патроны, ускоренную перезарядку и увеличенную скорость передвижения, как без оружия.

Также грядущее обновление призвано привнести изменения на карте “Край света”, на которой появится новая зона в середине локации. Из интересного можно отметить и новый переносной маяк с возможностью вызвать шар для быстрого перемещения всей команды. Кроме того, теперь в Apex Legends появится новое, более функциональное стрельбище, позволяющее лучше оттачивать свои навыки стрельбы.

Напомним, что крупное обновление с сезоном “Арсенал” для Apex выйдет уже 9 мая.