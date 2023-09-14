Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends "Предвестники"

Берегитесь, легенды, ибо наступила ночь, а с ней пришли Вестники смерти. Но не стоит терять голову. Возьмите Рев-снаряд и наведитесь на цель во временном режиме «Адские снаряды втроём». А пока ночь только начинается, посмотрите на «Ночной Край света» — адскую версию, которая будет доступна в рамках коллекционного события «Предвестники» с 19 сентября по 3 октября 2023 года. Откройте все 24 временных предмета внешнего вида до окончания события, чтобы заработать новейшую реликвию Фьюза «Лезвие бритвы».

Новый временный режим "Адские снаряды втроем"

Нас ждёт новое спецоружие — Рев-снаряд. В течение ограниченного времени вы сможете устранять врагов с помощью самонаводящейся гранаты, которая выглядит почти так же устрашающе, как и наносимый ею урон. Возьмите снаряд, подбросьте его в воздух, и он сам сделает всё остальное — сам найдёт подходящие цели и сам ударит по ним, нанося значительный урон. Однако будьте осторожны: ваши противники могут сбить его прицельным выстрелом, из-за чего он взорвётся раньше. Режим «Адские снаряды втроём» будет доступен в течение всего коллекционного события «Предвестники» с 19 сентября по 3 октября 2023 года.

Карта "Ночной Край Света"

Край света, окутанный тьмой, превращается в заколдованное поле боя, где когда-то привычные локации выглядят по-другому. Можете войти в Депо боли на свой страх и риск, чтобы сражаться на поезде, идущем в никуда, или, если хотите, погрейтесь у Древа в его пылающем великолепии. Но берегитесь лавы: это худший кошмар МРВН и, возможно, ваш.

Предметы коллекционного события

Откройте 24 смертоносных временных предмета внешнего вида с новыми легендарными обликами для Фьюза, Бладхаунд и не только.

Каждый из 24 предметов доступен в обмен на монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex события «Предвестники»,† пока оно длится.

Не налегать на кофеин? Не-ет, это не по-нашему. Соберите все временные предметы до завершения события, чтобы автоматически открыть реликвию Уолтера «Фьюза» Фицроя-мл. — «Лезвие бритвы».

Система наград

Каждый день вы сможете заработать до 1400 очков, испытания обновляются ежедневно и совместимы с боевым пропуском, так что вы сможете проходить несколько испытаний одновременно. Чтобы открыть три уникальных варианта эмблемы «Предвестники», выполняйте дополнительные задания, зависящие от навыков. А если собрать все три варианта, то можно получить главную последнюю эмблему за выполнение всех заданий.

Вкладка магазина

На вкладке магазина вы найдёте временные предложения, в том числе комплект «Защитник могил», а также еженедельные предложения, такие как бонусный комплект «Ярость Оматсури» с 26 по 29 сентября 2023 г. или бонусный комплект «Без лимитов» с 29 сентября по 3 октября 2023 г.

Примечание о региональных актерах озвучки

Недавно нам пришлось поменять некоторых региональных актёров озвучки, поэтому вам, возможно, будет попадаться всё больше обновлённых голосовых реплик по мере того, как придётся обновлять всё больше легенд в следующих сезонах и версиях. Мы ценим и благодарим всех наших региональных актёров озвучки, как старых, так и новых, за то, что они являются неотъемлемой частью Apex Legends.

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