Apex Legends 04.02.2019
6.4 492 оценки

Трейлер и подробности коллекционного события Apex Legends "Убийственная красота"

Solstice
Новости

Стоит держать ухо востро, легенды, и соответствующе выглядеть. Оцените соперников или же просто вынесите их всех в режиме «Во всеоружии», доступном в течение ограниченного времени в коллекционном событии «Убийственная красота». Далее вы узнаете все подробности о нашем коллекционном событии, которое будет длиться с 20 июня по 4 июля.

ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ: ВО ВСЕОРУЖИИ

С возвращением этого временного режима ждите немалых цифр урона. Вашим талантам предстоит суровое испытание двумя совершенно разными видами оружия: дробовиками и снайперками. Желаете чего-нибудь погромче? Загляните в репликатор, чтобы получить оборудованный всеми деталями «Миротворец» или энерговинтовку. Это единственный способ получить энерговинтовку в этом временном режиме, так как она будет удалена из наземной добычи.

ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОННОГО СОБЫТИЯ

Мы добавим игре шика с 24-мя стильными временными предметами внешнего вида, включая легендарные облики для Крипто, Хорайзон, Безумной Мэгги и многое другое!

Каждый из предметов можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex коллекционного события «Убийственная красота», пока оно идёт.

Откройте все 24 предмета до окончания события, и вы автоматически получите новую реликвию Хорайзон «Гравитационная пасть».

СИСТЕМА НАГРАД

В день можно заработать до 1 600 очков, а испытания обновляются ежедневно. Все эти испытания также совместимы с боевым пропуском, так что вы можете проходить несколько одновременно.

ВКЛАДКА МАГАЗИНА

Исследуйте временные предложения на вкладке магазина, в том числе комплект «Умереть изнурённым» и комплект «Охотник за головами», и оцените доступные на всё время события предложения, например, такое как «[ЗАСЕКРЕЧЕНО]» для Крипто, с 20 июня по 4 июля 2023 года.

Играйте в Apex Legends бесплатно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA и Steam.

Трейлеры Обновления
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