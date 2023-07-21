Трейлер и подробности коллекционного события "Неоновая сеть" Apex Legends

Станьте технологичным убийцей и пролейте неоновый свет на тёмные тайны в коллекционном событии «Неоновая сеть».

Готовьтесь оказаться в лучах софитов, легенды. Докопайтесь до истины среди подлых интриг, которые плетутся во Внешних землях, в коллекционном событии «Неоновая сеть». Выясните, что произошло, в нашем последнем режиме и финальном коллекционном событии сезона с 25 июля по 8 августа 2023 года.

Код убийства: Погибель вора

Лоба долго выжидала, но теперь её охота продолжается. Станьте волком и сами войдите в её историю, когда проникнете на объект, где, возможно, прервалось её детство. А пока вокруг плетутся интриги, вам придётся завершить интерактивное введение, прежде чем попасть на саму видоизменённую «Королевскую битву» с 21 июля по 8 августа 2023 года.

Трекер узлов: захват "Королевской битвы"

Используйте трекер узлов в нерейтинговых матчах «Королевской битвы», чтобы обнаружить, подключиться в лучшем месте и хакнуть наводки на карте, которые принесут вам добычу и вычислительные узлы. Только не копошитесь: враги не будут ждать, пока вы занимаетесь взломом. Вычислительные узлы будут выдаваться после матча, а использовать их можно в новом магазине события.

Вычислительные узлы и магазин наград

Новая валюта события, вычислительные узлы, передаёт власть в ваши руки. Сами решайте, что открывать и когда в ходе действия события. Бонус? Как только вы откроете все облики события, то сможете использовать оставшиеся узлы для получения дополнительных звёзд боевого пропуска, чтобы продвигаться дальше по сезону. Испытания обновляются ежедневно, и в день можно заработать ограниченное количество вычислительных узлов.

Предметы коллекционного события "Неоновая сеть"

Соберите все 24 сумасшедших временных предмета внешнего вида с новыми легендарными обликами для Эш, Баллистика, Каустика и не только!

Каждый из 24 предметов доступен в обмен на монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах Apex события «Неоновая сеть», пока оно длится.

Откройте все предметы «Неоновой сети» до окончания события, чтобы автоматически получить престижный облик Валькирии «Перехватчица Apex».

Вкладка магазина

На вкладке магазина вы найдёте временные предложения, в том числе комплект «Ночная кошка» для Вантэдж, а также еженедельные предложения, такие как бонусный комплект «Шесть футов», с 28 июля по 1 августа 2023 г. или бонусный комплект «Одинокий волк» с 4 по 8 августа 2023 г.

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