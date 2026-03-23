Apex Legends 04.02.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 656 оценок

Трейлер и подробности события Apex Legends "Афтершок"

Зарядитесь для высоковольтных боев в событии «Афтершок», которое пройдёт с 31 марта по 21 апреля.

«Джокер» получает прилив сил с «Вихревым щитом» и 9 новыми джокерами, обновления легенд для Гибби, Рэйф и Ваттсон, а также новый элитный «Хемлок», престижный облик Фьюза и многое другое. Прекрасно!

"Джокер: Полный заряд"

Новый «Джокер» — это чистая МОЩЬ. (И тревога от осознания, что ваша батарея вот-вот сядет.)

Каждая легенда теперь оснащена «Вихревым щитом»: поднимите «Вихревой щит», чтобы ловить летящие пули, а затем отпустите, чтобы выстрелить ими обратно во врагов. Но следите за энергией вашего щита! Перезарядите свой щит, собирая EVO.

Вас атакуют? Используйте мощь ЭМИ-взрыва, чтобы оглушить врагов и нанести урон размещаемым объектам. Затем перезарядите свой ЭМИ-аккумулятор, блокируя урон «Вихревым щитом», собирая EVO или с помощью новых джокеров.

Усильте свой арсенал девятью новыми электрическими джокерами:

  • «Больше и лучше»: значительно увеличивает размер «Вихревого щита», ускоряет время развёртывания и складывания
  • «Пригнись и спрячься»: увеличивает защитную область «Вихревого щита», но отключает ответный огонь
  • «Энергосбережение»: ЭМИ-взрыв расходует 50% энергии (два использования за заряд)
  • «Звуковой хлопок»: увеличивает урон ЭМИ-взрыва и добавляет отбрасывание
  • «Статический заряд»: ЭМИ-аккумулятор остаётся полностью заряженным даже после использования
  • «Дополнительный заряд»: воскрешения дают заряд ЭМИ-аккумулятора
  • «Фоновый процесс»: добавляет пассивную зарядку ЭМИ-аккумулятора, которая увеличивается во время бега
  • «Кинетический преобразователь»: увеличивает скорость передвижения в зависимости от процента заряда ЭМИ-аккумулятора
  • «Тепловая сигнатура»: тратит заряд ЭМИ-аккумулятора для подсветки врагов сквозь стены

Элитный "Хемлок"

Полностью автоматический «Хемлок» — тр-р-р-р!

Разрывайте вражескую оборону с новым элитным «Хемлоком»: он оснащен автоматическим огнем, встроенным глушителем и и пусковой установкой с новым режимом запредельного заряда. Всего очень много. В наилучшем смысле.

Предметы события

Зажгите Внешние земли новыми предмета внешнего вида события и оцените новые облики легенд для Ваттсон, Эш, Патфайндера, Хорайзон, Крипто и Гибралтара.

Также появятся новые раскраски оружия, включая EVA-8 «Твёрдое ядро», Хаос «Техно-сплав», C.A.R. «Статический разряд» и многое другое.

Магазин наград

Отправляйтесь в магазин наград и обменяйте свои ячейки на два сменяющихся набора наград, каждый из которых доступен в течение ограниченного времени.

  • С 31 марта по 10 апреля: получите набор «Афтершок», эпический облик для легенды Лайфлайн, набор отслеживания и многое другое.
  • С 10 по 21 апреля: получите набор «Афтершок», эпическую рамку для баннера Лайфлайн и многое другое.

Вкладка магазина

Изучите ограниченные по времени предложения в коллекции этапа «Афтершок», доступные в магазине или в качестве возможных наград из наборов «Афтершок» с 31 марта по 5 мая.

Играйте в Apex Legends бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.

