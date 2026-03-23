Трейлер и подробности события Apex Legends "Афтершок"

Зарядитесь для высоковольтных боев в событии «Афтершок», которое пройдёт с 31 марта по 21 апреля.

«Джокер» получает прилив сил с «Вихревым щитом» и 9 новыми джокерами, обновления легенд для Гибби, Рэйф и Ваттсон, а также новый элитный «Хемлок», престижный облик Фьюза и многое другое. Прекрасно!

"Джокер: Полный заряд"

Новый «Джокер» — это чистая МОЩЬ. (И тревога от осознания, что ваша батарея вот-вот сядет.)

Каждая легенда теперь оснащена «Вихревым щитом»: поднимите «Вихревой щит», чтобы ловить летящие пули, а затем отпустите, чтобы выстрелить ими обратно во врагов. Но следите за энергией вашего щита! Перезарядите свой щит, собирая EVO.

Вас атакуют? Используйте мощь ЭМИ-взрыва, чтобы оглушить врагов и нанести урон размещаемым объектам. Затем перезарядите свой ЭМИ-аккумулятор, блокируя урон «Вихревым щитом», собирая EVO или с помощью новых джокеров.

Усильте свой арсенал девятью новыми электрическими джокерами:

«Больше и лучше» : значительно увеличивает размер «Вихревого щита», ускоряет время развёртывания и складывания

: увеличивает защитную область «Вихревого щита», но отключает ответный огонь

: ЭМИ-взрыв расходует 50% энергии (два использования за заряд)

: увеличивает урон ЭМИ-взрыва и добавляет отбрасывание

: ЭМИ-аккумулятор остаётся полностью заряженным даже после использования

: воскрешения дают заряд ЭМИ-аккумулятора

: добавляет пассивную зарядку ЭМИ-аккумулятора, которая увеличивается во время бега

: увеличивает скорость передвижения в зависимости от процента заряда ЭМИ-аккумулятора

: увеличивает скорость передвижения в зависимости от процента заряда ЭМИ-аккумулятора «Тепловая сигнатура»: тратит заряд ЭМИ-аккумулятора для подсветки врагов сквозь стены

Элитный "Хемлок"

Полностью автоматический «Хемлок» — тр-р-р-р!

Разрывайте вражескую оборону с новым элитным «Хемлоком»: он оснащен автоматическим огнем, встроенным глушителем и и пусковой установкой с новым режимом запредельного заряда. Всего очень много. В наилучшем смысле.

Предметы события

Зажгите Внешние земли новыми предмета внешнего вида события и оцените новые облики легенд для Ваттсон, Эш, Патфайндера, Хорайзон, Крипто и Гибралтара.

Также появятся новые раскраски оружия, включая EVA-8 «Твёрдое ядро», Хаос «Техно-сплав», C.A.R. «Статический разряд» и многое другое.

Магазин наград

Отправляйтесь в магазин наград и обменяйте свои ячейки на два сменяющихся набора наград, каждый из которых доступен в течение ограниченного времени.

С 31 марта по 10 апреля: получите набор «Афтершок», эпический облик для легенды Лайфлайн, набор отслеживания и многое другое.

С 10 по 21 апреля: получите набор «Афтершок», эпическую рамку для баннера Лайфлайн и многое другое.

Вкладка магазина

Изучите ограниченные по времени предложения в коллекции этапа «Афтершок», доступные в магазине или в качестве возможных наград из наборов «Афтершок» с 31 марта по 5 мая.

