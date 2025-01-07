Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Астральная аномалия"

Наука, легенды, наука! Берегитесь межпространственного хаоса: «Оригинальная КБ» возвращается, чтобы нанести ответный удар! Будьте готовы к сверхзвуковой ротации карт. Зарабатывайте байты, которые можно обменять на эпический облик Сиара и раскраску «Флэтлайн». Получите добычу, состоящую из 15 предметов события, включая легендарные облики Октейна, с шансом открыть легендарные облики Хорайзон и Альтер, у каждого из которых есть уникальная анимация выбора персонажа.

Временный режим: "Оригинальная КБ"

Перенеситесь в прошлое в режиме «Оригинальная КБ»! Сыграйте во временном режиме с оружием, легендами, умениями и правилами старой школы, но на всех актуальных картах «Королевской битвы» Apex Legends. В режиме «Оригинальная КБ» вам будут доступны все современные карты: Каньон Кингс, Край света, Олимп, Место бури, Расколотая луна и Квартал. Если вы жаждете олдскульной атмосферы Apex на новых картах, сейчас самое время окунуться в игру и узнать, с чего начинали наши легенды. Окунитесь в обновлённую ностальгию с 7 по 20 января 2025 года.

Предметы этапов события

Соберите 15 временных предметов внешнего вида из другого мира во время события «Астральная аномалия». Каждый предмет, получаемый во время события, засчитывается для дополнительных наград (например, 10 экзотических осколков), которые автоматически откроются вам на определённых этапах.

Каждый из 15 предметов доступен в наборах Apex события «Астральная аномалия»†, пока оно длится. В каждом из этих наборов можно найти облики Альтер «Анархонаут» и Хорайзон «Тёмный горизонт». Примечание: каждый набор события содержит один предмет события и два обычных. Предметы события в этих наборах не повторяются.

В магазин наград

Зарабатывайте репутацию, выполняя ежедневные испытания события, а затем загляните в магазин наград «Астральная аномалия», чтобы получить награды и отметить свои достижения четырьмя эмблемами события. В середине сезона предложения в магазине обновятся.

Вкладка магазина

Хотите больше звёздных обликов легенд? Тогда не пропустите облики Безумной Мэгги, Крипто и Сиара, которые доступны в магазине до окончания события. Легендарный облик Октейна также можно будет приобрести напрямую.

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