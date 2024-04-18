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Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 562 оценки

Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Городская атака"

Solstice
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Приготовьтесь к «Трём шансам», новой «Потасовке Apex», облику «Быстрина Apex» для Октейна и многому другому!

Легенды, готовьтесь к полномасштабной «Городской атаке» в Apex Legends. Режим «Три шанса» возвращается, а с ним в игру приходит новая асинхронная система турниров «Потасовка Apex». Дайте волю духу соперничества, зарабатывайте очки и поднимайтесь по таблице лидеров к наградам и славе! Вас ждут испытания и чёткая система наград, за прогресс в которой можно открыть новые эмблемы события и заработать дополнительные награды. Станьте грозой улиц с 24 временными предметами внешнего вида — откройте все до конца события и получите престижный облик Октейна «Быстрина Apex!

И ещё кое-что: во всём коллекционном событии «Городская атака» действует 1,5-кратный бонус для испытаний с престижными обликами. Самое время погриндить.

Временный режим "Три шанса" возвращается

«Три шанса» триумфально возвращаются вместе с обновлениями середины сезона.

  • Время реанимации уменьшено до 2,0 сек.
  • Игроки реанимируются с 100% здоровья и 0% щитов
  • Новая система гарантированной начальной добычи. Вы возрождаетесь с адекватной бою версией снаряжения и рюкзака.

Были слишком заняты «крысовством» и ещё не пробовали «Три шанса»? Этот временный режим отличается ускоренными возрождениями, неуязвимостью при нокауте и тремя шансами на то, чтобы остаться последним выжившим отрядом. Игроки выбывают, только когда будет уничтожен весь отряд. Затем вы расходуете один шанс и возрождаетесь на предыдущей точке, сохраняя всё снаряжение, которое было на вас на момент уничтожения отряда, в том числе:

  • броню и EVO-очки;
  • оружие и модификации (за исключением мифического оружия);
  • боеприпасы, снаряды и расходуемые предметы.

Новое: "Потасовка Apex"

Думаете, вам хватит силёнок, чтобы подняться на вершину? Тогда добро пожаловать на «Потасовку Apex». В этой совершенно новой асинхронной системе турниров можно помериться силами с конкурентами, одновременно зарабатывая очки, чтобы занимать места в таблице лидеров, куда входят соперники со схожим уровнем мастерства. Очки начисляются за место в матче, убийства, содействия в убийствах и урон. После завершения «Потасовки Apex» награды будут выдаваться в зависимости от вашего места в турнире в целом.

«Потасовка Apex» начинается с «Городской атаки», где уже ждут матчи «Три шанса». Никаких заранее собранных отрядов — только вы, ваши навыки и град пуль. Если захотите, вы сможете вернуться в бой с помощью жетонов легенд: они обнулят вашу статистику и снова отправят сражаться.

Это совершенно новый способ игры, так что готовьтесь, легенда, будет жарко.

Предметы коллекционного события

Легендарные облики для Рэйф, Лобы и не только откроют вам 24 временных предмета внешнего вида для тех, кто умеет выживать по законам улиц!

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Каждый из 24 предметов можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы или же их можно найти в наборах Apex коллекционного события «Городская атака»†, пока оно идёт.

Откройте их все до окончания события — и вы автоматически получите престижный облик Октейна «Быстрина Apex», а также соответствующие след от полёта и казнь.

Система наград

Зарабатывайте до 1400 очков в день, чтобы получать различные награды в системе наград «Городской атаки». Испытания обновляются ежедневно, и все они совместимы с боевым пропуском, так что вы можете проходить несколько испытаний одновременно.

Вкладка магазина

На вкладке магазина вы найдёте временные предложения, в том числе комплект «Городской рейнджер», а также еженедельные предложения, такие как комплект «Сорвиголова»» с 27 по 30 апреля 2024 г. или комплект «Найти и уничтожить» с 4 по 7 мая 2024 г.

Играйте в Apex LEGENDS™* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.

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