Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Городская атака"

Приготовьтесь к «Трём шансам», новой «Потасовке Apex», облику «Быстрина Apex» для Октейна и многому другому!

Легенды, готовьтесь к полномасштабной «Городской атаке» в Apex Legends. Режим «Три шанса» возвращается, а с ним в игру приходит новая асинхронная система турниров «Потасовка Apex». Дайте волю духу соперничества, зарабатывайте очки и поднимайтесь по таблице лидеров к наградам и славе! Вас ждут испытания и чёткая система наград, за прогресс в которой можно открыть новые эмблемы события и заработать дополнительные награды. Станьте грозой улиц с 24 временными предметами внешнего вида — откройте все до конца события и получите престижный облик Октейна «Быстрина Apex!

И ещё кое-что: во всём коллекционном событии «Городская атака» действует 1,5-кратный бонус для испытаний с престижными обликами. Самое время погриндить.

Временный режим "Три шанса" возвращается

«Три шанса» триумфально возвращаются вместе с обновлениями середины сезона.

Время реанимации уменьшено до 2,0 сек.

Игроки реанимируются с 100% здоровья и 0% щитов

Новая система гарантированной начальной добычи. Вы возрождаетесь с адекватной бою версией снаряжения и рюкзака.

Были слишком заняты «крысовством» и ещё не пробовали «Три шанса»? Этот временный режим отличается ускоренными возрождениями, неуязвимостью при нокауте и тремя шансами на то, чтобы остаться последним выжившим отрядом. Игроки выбывают, только когда будет уничтожен весь отряд. Затем вы расходуете один шанс и возрождаетесь на предыдущей точке, сохраняя всё снаряжение, которое было на вас на момент уничтожения отряда, в том числе:

броню и EVO-очки;

оружие и модификации (за исключением мифического оружия);

боеприпасы, снаряды и расходуемые предметы.

Новое: "Потасовка Apex"

Думаете, вам хватит силёнок, чтобы подняться на вершину? Тогда добро пожаловать на «Потасовку Apex». В этой совершенно новой асинхронной системе турниров можно помериться силами с конкурентами, одновременно зарабатывая очки, чтобы занимать места в таблице лидеров, куда входят соперники со схожим уровнем мастерства. Очки начисляются за место в матче, убийства, содействия в убийствах и урон. После завершения «Потасовки Apex» награды будут выдаваться в зависимости от вашего места в турнире в целом.

«Потасовка Apex» начинается с «Городской атаки», где уже ждут матчи «Три шанса». Никаких заранее собранных отрядов — только вы, ваши навыки и град пуль. Если захотите, вы сможете вернуться в бой с помощью жетонов легенд: они обнулят вашу статистику и снова отправят сражаться.

Это совершенно новый способ игры, так что готовьтесь, легенда, будет жарко.

Предметы коллекционного события

Легендарные облики для Рэйф, Лобы и не только откроют вам 24 временных предмета внешнего вида для тех, кто умеет выживать по законам улиц!

Каждый из 24 предметов можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы или же их можно найти в наборах Apex коллекционного события «Городская атака»†, пока оно идёт.

Откройте их все до окончания события — и вы автоматически получите престижный облик Октейна «Быстрина Apex», а также соответствующие след от полёта и казнь.

Система наград

Зарабатывайте до 1400 очков в день, чтобы получать различные награды в системе наград «Городской атаки». Испытания обновляются ежедневно, и все они совместимы с боевым пропуском, так что вы можете проходить несколько испытаний одновременно.

Вкладка магазина

На вкладке магазина вы найдёте временные предложения, в том числе комплект «Городской рейнджер», а также еженедельные предложения, такие как комплект «Сорвиголова»» с 27 по 30 апреля 2024 г. или комплект «Найти и уничтожить» с 4 по 7 мая 2024 г.

Играйте в Apex LEGENDS™* на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.