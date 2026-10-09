Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Кровавый пакт"

Мрак окутал Каньон Кингс. Арена теперь принадлежит силам тьмы, и каждая легенда присягает на верность армии зверей или демонов. Выберите сторону и пролейте кровь врагов, чтобы получить адские умения или жуткую звериную силу для своего отряда, а затем устройте хаос в зловещем Каньоне Кингс.

Событие «Кровавый пакт» пройдет с 13 октября по 3 ноября.

Станьте зверем или демоном

Присягните на верность зверям или демонам в режиме «Джокер» и зарабатывайте карты своей фракции, выполняя испытания в ходе матча. Каждый раунд — это новое испытание: нанесите достаточно урона или совершите достаточно нокаутов, и джокер ваш.

Примкните к зверям и выполняйте испытания, чтобы стать стремительным монстром, способным преследовать вражеские отряды сквозь туман:

Манёвры уклонения: Когда оружие убрано, вы движетесь быстрее и получаете двойной прыжок

Когда оружие убрано, вы движетесь быстрее и получаете двойной прыжок Быстрый стрелок: Перезарядка оружия и использование щитов происходит быстрее

Перезарядка оружия и использование щитов происходит быстрее Критический бросок: временные критические попадания при перезарядке

Объединитесь с демонами и превратитесь в неостановимую адскую силу, невосприимчивую к урону:

Быстрая зарядка: тактические умения и спецумения заряжаются быстрее

тактические умения и спецумения заряжаются быстрее Запасайтесь щитами: щиты эпического уровня

щиты эпического уровня Суперячейки: ячейки восстанавливают всю прочность щита

Там кроется тьма

Всё это происходит в жутком Каньоне Кингс. Внезапно опустившийся на карту туман скрывает перемещения отрядов и ухудшает видимость, превращаясь в идеальный инструмент для опытных охотников, выслеживающих свою цель. Хорошо, что мы достали припрятанные рев-снаряды, чтобы найти тех, кто притаился в темноте. Остерегайтесь домов с привидениями, светящихся Несси и других ужасов, которые мы припрятали по всей карте: контейнеров с добычей, EVO-сфер с тыквенной текстурой и многого другого.

Мода полнолуния

Ау-у-у-у-у! Присоединяйтесь к силам тьмы в магазине события «Кровавый пакт». Станьте настоящим оборотнем из 80-х с новым обликом для Спарроу и анимацией выбора персонажа или высвободите внутренних демонов с новым обликом для Альтер и новой раскраской оружия для R-99.

Погрузитесь во тьму с новыми тематическими наборами для легенд в стиле Зверей и Демонов и многим другим.

Последние изменения и исправления

Вот некоторые изменения и исправления, появившиеся в недавних обновлениях.

Исправлена ошибка, из-за которой на некоторых платформах не удавалось получить доступ к обновленным языковым пакетам

У нас на радаре

Вот несколько известных ошибок, которые активно обсуждают игроки и над которыми сейчас ведётся работа. Следите за прогрессом по этим и другим проблемам на нашей публичной доске Trello.

При использовании портала Альтер игроки могут оказываться в неверном месте

Игроки могут проваливаться сквозь пол некоторых строений на карте «Расколотая луна»

У некоторых игроков настройки игры сбрасываются при запуске

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