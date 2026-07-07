Трейлер и подробности временного события Apex Legends x Cyberpunk

Доброе утро, Найт-Сити! Внешние земли были взломаны, а легенды хромируются. Отправляйтесь на улицы Квартала Э Найт-Сити в «Джокере», охотьтесь за своим новым лучшим другом — мифическим «Сменщиком» Скиппи — и получите отличные новые предметы внешнего вида.

Событие Apex Legends x Cyberpunk пройдёт с 14 июля по 4 августа. Готовы, народ?

Джокер: Легенды Найти-Сити

Киберимпланты наводняют улицы Квартала Э, обеспечивая более быстрые, рискованные перестрелки и более динамичное позиционирование. Используйте свои киберимпланты на пределе возможностей и рискуйте всем, но слишком полагаясь на кибернетику, вы можете столкнуться с… последствиями.

Хромируйтесь с двумя новыми модификациями киберимплантов: выбирайте между молниеносными рывками с «Сандевистаном» или атакуйте из тени с помощью «Прорыва Чёрного заслона»:

Сандевистан : быстрые рывки в любом направлении, которые перезаряжают ваши щиты. Выполните два рывка подряд, не касаясь земли, чтобы сократить дистанцию или незаметно уйти от опасности.

: быстрые рывки в любом направлении, которые перезаряжают ваши щиты. Выполните два рывка подряд, не касаясь земли, чтобы сократить дистанцию или незаметно уйти от опасности. Прорыв Чёрного заслона: Переместитесь в Сеть, чтобы изменить позицию, затем выпустите разрушительный ЭМИ, который пробивает щиты врагов и отслеживает их местоположение.

Если вы зайдёте слишком далеко со своим хромированием, он даст сдачи. Каждое использование киберимплантов увеличивает ваш счётчик кибернетической нагрузки. Достигните предела, и вы впадёте в полный киберпсихоз, превратившись в скоростного монстра ближнего боя:

Высокая скорость передвижения

Сокрушительный урон в ближнем бою

Без оружия

Без умений

Без щитов

Без гранат

Держите свое хромирование под контролем или обратите киберпсихоз вспять с помощью шприцев с иммуноблокаторами, разбросанных по карте, или тайников с иммуноблокаторами, которые обнуляют ваш счётчик.

Джокер: Захват картала Э

Найт-Сити прибыл и обосновался в Квартале Э. Высокие неоновые скайбоксы, голографические карпы кои, дрейфующие в небе, и глючащие вывески по всей карте на протяжении всего события «Джокер».

Предметы события

Улучшите свой образ с 8 классными обликами легенд для Аксель, Спэрроу, Лайфлайн, Крипто, Рампарт, Лобы, Эш, Гибралтара.

Новое оружие поступает на улицы, а именно 8 раскрасок для «Ведомого», Энерговинтовки, «Мастиффа», L-STAR, P2020, RE-45, R-301 и «Крабера».

«Хотите, я активирую режим "Хладнокровный убийца"?» Охотьтесь за мифическим «Сменщиком» Скиппи, активируйте режим «Пацифист-щенколюб» или «Хладнокровный убийца», и пусть Скиппи расскажет вам, какой вы монстр на самом деле. Улучшите Скиппи с помощью экзотических осколков, чтобы разблокировать новые визуальные эффекты, раскраски снаряжения и эффекты нокаута.

Коллекция Cyberpunk

Исследуйте временную коллекцию Cyberpunk, чтобы получить эти новые раскраски, доступные во вкладке «Магазин» с 14 июля по 18 августа.

Магазин наград

Зарабатывайте эдди на протяжении всего события, чтобы потратить в магазине наград, включающем эпический облик Валькирии «Протокол полёта Арасаки», эпический облик Миража «Спектр Кан тао» и многое другое.

Выпуск лимитированных плюшевых игрушек

Мы сотрудничаем с Youtooz, чтобы создать две плюшевые игрушки Несси, вдохновлённые Люси и Ребеккой! Обе плюшевые игрушки будут доступны для предзаказа онлайн с 15 июля по 18 августа. Предложения могут отличаться или меняться, посетите Магазин Apex Legends или Youtooz для получения дополнительной информации.

Описание обновления: Последние изменения и исправления

Вот некоторые изменения и исправления, появившиеся в недавних обновлениях.

Ротации карт в режиме «Джокер» изменены на 90 минут в ответ на отзывы сообщества.

Примечание разработчиков:

Мы вносим это изменение в соответствии с пожеланиями сообщества и можем протестировать различные варианты времени ротации в будущем, чтобы понять, что больше всего нравится игрокам.

Мы сократили лобби «Королевской битвы с ботами: эволюция» до одного отряда игроков с широким диапазоном подбора товарищей по команде.

Примечание разработчиков:

С момента появления «Королевской битвы с ботами: эволюция» мы наблюдали недовольство по двум основным причинам: долгое время ожидания в очереди и большое расхождение в навыках между отрядами — обе проблемы обусловлены параметром лобби от 1 до 5 команд. Это изменение должно позволить игрокам гораздо быстрее входить в матчи и испытывать меньше недовольства по отношению к своим противникам. Таким образом, «Королевская битва с ботами: эволюция» должна лучше соответствовать своему замыслу как режим для обучения, разминки, тренировки и казуальной игры.

Устранена проблема, вызывающая замедление смены кадров при уничтожении отряда у игроков, использующих EA app. (Для исправления требуется последняя версия EA app)

Несанкционированные реплики Миража были прекращены.

Устранена проблема, из-за которой некоторые игроки теряли управление легендой при приземлении с десантного корабля.

Устранены проблемы, приводящие к падению FPS на определённых процессорах; мы продолжаем мониторить и улучшать производительность.

Исправления различных сбоев, повышающие общую стабильность.

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