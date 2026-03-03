Трейлер и подробности временного события Apex Legends x Гандам

"Два легендарных мира сталкиваются, когда Гандам прибывает на Внешние земли 10 марта, принося культовое оружие, косметические предметы в стиле Гандама и возрождённую Разломанную Луну.

Празднуйте свою любовь к фэндому (и при этом не делайте татуировку Gquuuuuux) с помощью легендарных предметов внешнего вида, обликов в стиле Гандам, выпуска лимитированной серии Ганпла и многого другого.

Джокер: Захват Гандам

Отправляйтесь в режим «Джокер» и покажите себя. Расколотая луна на время события превращается в полноценное поле битвы Гандам: с разрушенными мобильными костюмами, разбросанными по местности, огромными статуями Wing Гандам, на которые можно забираться, и кораблями, сражающимися над головой.

Возьмите лучевую винтовку из припасов и взмойте в небо для воздушной разведки, сканируйте сквозь стены, чтобы пометить каждого врага, и стреляйте лазерными лучами, которые пробивают укрытия и взрываются при попадании.

Используйте отвлекающие биты как щиты, чтобы поглощать урон во время наступления, или переключитесь на управление дронами и отправьте их патрулировать, сканировать и атаковать любого, кто посмеет вторгнуться на вашу территорию.

Раскройте смертоносные умения Гандам с новыми джокерами, среди которых:

Удар Epyon: добавляет тактическое умение магнитного притяжения в ближнем бою и многое другое.

Залп Heavyarms: помечает врагов для ракетных ударов с воздуха после нескольких попаданий.

Жертва Zero: добавляет возможность вызвать взрыв самоуничтожения при нокауте, забирая с собой ближайших врагов.

Перерождение zero: войдите в Пустоту при нокауте, затем выйдите с 1 ОЗ, временной неуязвимостью и восстановлением здоровья.

Предметы события

Мы долго и упорно думали, какие легенды лучше всего подойдут для каждого мобильного костюма. И после нескольких десятков часов жарких дебатов и повторного просмотра оригинальных VHS-кассет (конечно, с субтитрами) мы приступили к работе.

Мы подготовили облики в стиле Гандам для 8 легенд, каждый из которых был создан с учётом их индивидуальности, стиля игры и предыстории:

Альтер: Гандам Epyon

Гандам Epyon Кондуит: Гандам Aerial

Гандам Aerial Крипто: Freedom Гандам

Freedom Гандам Гибби: Xi Гандам

Xi Гандам Мираж: Destiny Гандам Spec II

Destiny Гандам Spec II Октейн: GQuuuuuux

GQuuuuuux Ревенант: Гандам Deathscythe Hell

Гандам Deathscythe Hell Валькирия: Wing Гандам Zero

Кроме того, в магазине наград доступен облик Спарроу, вдохновлённый Чаром Азнаблем.

Хотите ещё? Как насчёт лучевой винтовки? Зацените 8 потрясающих новых раскрасок оружия в стиле Гандам, включая лучевую винтовку для «Крабера», Destiny 99 для R-99 и Aerial 301 для R-301. А ещё мы создали два мифических предмета в стиле Гандам для события: «Тепловой стержень Epyon» и «Световой меч».

«Тепловой стержень Epyon» можно получить в наборах события с «Тепловым стержнем Гандам», а «Световой меч» — в наборах события со «Световым мечом Гандам».

Магазин наград

Магазин Apex Legends x Гандам

Загляните во временный магазин события Apex Legends x Гандам, чтобы напрямую приобрести любые облики легенд из этого события до 14 апреля.

Лимитированный выпуск Ганпла

Готовы к небольшому выпуску мерча? В честь события «Apex Legends x Гандам» вне игры BANDAI NAMCO выпускает в продажу 3 лимитированных модельных набора (ГАНПЛА) в стиле Apex Legends:

RG1/144 FREEDOM ГАНДАМ — APEX LEGENDS™ Версия Крипто —

RG 1/144 WING ГАНДАМ ZERO EW — APEX LEGENDS™ Версия Валькирии —

RG 1/144 ГАНДАМ EPYON — APEX LEGENDS™ Версия Альтер —

Каждый набор будет доступен для онлайн-предзаказа с 18 марта, пока не закончатся запасы. Предложения могут отличаться или меняться.

Впервые в Гандам?

Ещё никогда не было лучшего момента, чтобы погрузиться в одну из самых влиятельных вселенных, где сочетаются мехи и фокус на персонажах. От культового аниме и модельных наборов (ГАНПЛА) до видеоигр, коллекционных карточных игр и новых кинорелизов — вселенная Гандам продолжает развиваться. Исследуйте вселенную Гандам на официальном сайте Гандам или посмотрите официальный YouTube-канал Gundam.

Играйте в Apex Legends™ бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2 и ПК через EA app, Epic и Steam.