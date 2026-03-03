Трейлер и подробности временного события Apex Legends x Гандам

"Два легендарных мира сталкиваются, когда Гандам прибывает на Внешние земли 10 марта, принося культовое оружие, косметические предметы в стиле Гандама и возрождённую Разломанную Луну.
Празднуйте свою любовь к фэндому (и при этом не делайте татуировку Gquuuuuux) с помощью легендарных предметов внешнего вида, обликов в стиле Гандам, выпуска лимитированной серии Ганпла и многого другого.
Джокер: Захват Гандам
Отправляйтесь в режим «Джокер» и покажите себя. Расколотая луна на время события превращается в полноценное поле битвы Гандам: с разрушенными мобильными костюмами, разбросанными по местности, огромными статуями Wing Гандам, на которые можно забираться, и кораблями, сражающимися над головой.
Возьмите лучевую винтовку из припасов и взмойте в небо для воздушной разведки, сканируйте сквозь стены, чтобы пометить каждого врага, и стреляйте лазерными лучами, которые пробивают укрытия и взрываются при попадании.
Используйте отвлекающие биты как щиты, чтобы поглощать урон во время наступления, или переключитесь на управление дронами и отправьте их патрулировать, сканировать и атаковать любого, кто посмеет вторгнуться на вашу территорию.
Раскройте смертоносные умения Гандам с новыми джокерами, среди которых:
- Удар Epyon: добавляет тактическое умение магнитного притяжения в ближнем бою и многое другое.
- Залп Heavyarms: помечает врагов для ракетных ударов с воздуха после нескольких попаданий.
- Жертва Zero: добавляет возможность вызвать взрыв самоуничтожения при нокауте, забирая с собой ближайших врагов.
- Перерождение zero: войдите в Пустоту при нокауте, затем выйдите с 1 ОЗ, временной неуязвимостью и восстановлением здоровья.
Предметы события
Мы долго и упорно думали, какие легенды лучше всего подойдут для каждого мобильного костюма. И после нескольких десятков часов жарких дебатов и повторного просмотра оригинальных VHS-кассет (конечно, с субтитрами) мы приступили к работе.
Мы подготовили облики в стиле Гандам для 8 легенд, каждый из которых был создан с учётом их индивидуальности, стиля игры и предыстории:
- Альтер: Гандам Epyon
- Кондуит: Гандам Aerial
- Крипто: Freedom Гандам
- Гибби: Xi Гандам
- Мираж: Destiny Гандам Spec II
- Октейн: GQuuuuuux
- Ревенант: Гандам Deathscythe Hell
- Валькирия: Wing Гандам Zero
Кроме того, в магазине наград доступен облик Спарроу, вдохновлённый Чаром Азнаблем.
Хотите ещё? Как насчёт лучевой винтовки? Зацените 8 потрясающих новых раскрасок оружия в стиле Гандам, включая лучевую винтовку для «Крабера», Destiny 99 для R-99 и Aerial 301 для R-301. А ещё мы создали два мифических предмета в стиле Гандам для события: «Тепловой стержень Epyon» и «Световой меч».
«Тепловой стержень Epyon» можно получить в наборах события с «Тепловым стержнем Гандам», а «Световой меч» — в наборах события со «Световым мечом Гандам».
Магазин наград
Магазин Apex Legends x Гандам
Загляните во временный магазин события Apex Legends x Гандам, чтобы напрямую приобрести любые облики легенд из этого события до 14 апреля.
Лимитированный выпуск Ганпла
Готовы к небольшому выпуску мерча? В честь события «Apex Legends x Гандам» вне игры BANDAI NAMCO выпускает в продажу 3 лимитированных модельных набора (ГАНПЛА) в стиле Apex Legends:
- RG1/144 FREEDOM ГАНДАМ — APEX LEGENDS™ Версия Крипто —
- RG 1/144 WING ГАНДАМ ZERO EW — APEX LEGENDS™ Версия Валькирии —
- RG 1/144 ГАНДАМ EPYON — APEX LEGENDS™ Версия Альтер —
Каждый набор будет доступен для онлайн-предзаказа с 18 марта, пока не закончатся запасы. Предложения могут отличаться или меняться.
Впервые в Гандам?
Ещё никогда не было лучшего момента, чтобы погрузиться в одну из самых влиятельных вселенных, где сочетаются мехи и фокус на персонажах. От культового аниме и модельных наборов (ГАНПЛА) до видеоигр, коллекционных карточных игр и новых кинорелизов — вселенная Гандам продолжает развиваться. Исследуйте вселенную Гандам на официальном сайте Гандам или посмотрите официальный YouTube-канал Gundam.
Играйте в Apex Legends™ бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ 2 и ПК через EA app, Epic и Steam.