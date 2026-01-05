Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Зимний разгром"

Экипируйтесь и покоряйте склоны, событие «Зимний разгром» уже началось!
Рассекайте Олимп на новых ховербордах, высвободите новые джокеры и взгляните на крупные обновления легенд: Октейна, Крипто и Ньюкасла.
Событие «Зимний разгром» пройдёт с 6 по 27 января.
Джокер: Ховерборды и многое другое
Отправляйтесь в режим «Джокер» и рассекайте Олимп на новых ховербордах! Лавируйте между укрытиями, уходите от опасности по стенам и выполняйте трюки в воздухе, чтобы получить заветные EVO-награды.
Начинайте матч с ховербордом в ячейке предмета выживания и сохраняйте его при каждом возрождении, что добавляет мобильности в каждом бою. Ховерборд включает в себя множество умений, в том числе воздушные трюки за EVO-награды, перемещение по стенам и атаку тараном!
Вот что может ваш новый крутой ховерборд:
- Двойной прыжок — находясь в воздухе, нажмите кнопку прыжка, чтобы прыгнуть ещё раз!
- Перемещение по стенам — двигайтесь по любой вертикальной поверхности, пока вы поддерживаете достаточно высокую скорость. Спрыгните со стены, чтобы выполнить трюк «Езда по стенам».
- Высокое падение — приземлитесь с огромной высоты и получите ещё больше скорости.
- Прыжок на тросе — используйте трос, находясь на ховерборде, чтобы двигаться ещё быстрее. Спрыгните с любого троса и получите ускорение в любом направлении.
- Комбо EVO — чем больше трюков вы выполняете в быстрой последовательности, тем выше ваша EVO-награда. Мы определённо оцениваем ваш стиль.
- Таранная скорость — если вы двигаетесь достаточно быстро, вы можете таранить врагов, чтобы нанести им урон. Чем выше скорость, тем больше урона и отбрасывания.
- Скольжение — скользите, чтобы сохранить больше импульса и совершать более резкие повороты. Ещё эффективнее при спуске по склонам.
- Нанесение большого урона врагам, катающимся на ховерборде, сбросит их с него.
Новые джокеры
Разгромите соперников с помощью новых джокеров:
- Заморозка мозгов — попадания в голову наносят дополнительный урон и значительно замедляют противников.
- Любовное зелье — при использовании расходуемого предмета товарищи поблизости получают такое же лечение.
- Защитный запуск — при использовании любого батута игроки получают небольшое восстановление щита.
И некоторые существующие джокеры остаются в ротации:
- Бойкие боеприпасы
- Быстрый стрелок
- Горящие покрышки
- Быстрая зарядка
- Скрытая перезарядка
- С ветерком
- Скорость и смерть
- Подъём и вперёд
- Дроны в помощь
- Дымовая пошла
Изменения легенд
Три легенды получат серьёзные изменения! Станьте настоящим демоном скорости благодаря улучшенному пассивному лечению Октейна и переработанному умению «Стимулятор», станьте «Машиной-призраком» благодаря скрытному обновлению прошивки Крипто и совершайте ещё больше решающих реанимаций с усилениями для Ньюкасла.
Предметы события
Окунитесь в эстетику зимних видов спорта с легендарными обликами для Бладхаунд, Альтер, Фьюза, Безумной Мэгги, Гибралтара и Ньюкасла, а также подходящим оружием — всё это доступно в качестве возможных предметов в наборах события «Зимний разгром».
Хорайзон отправляется в космическую пустоту и владеет силой квазара с новым престижным обликом «Светило Apex».
Все предметы можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах события «Зимний разгром»† на протяжении всего события. Каждый набор события «Зимний разгром» содержит один предмет события и два обычных, при этом в этих наборах нет дубликатов предметов события.
Магазин наград
Зарабатывайте блёстки на протяжении всего события, чтобы разблокировать предметы события «Зимний разгром» из магазина наград. Зарабатывайте до 1750 блёсток в день, выполняя ежедневные испытания события, а затем загляните в магазин наград события «Зимний разгром», чтобы обменять их на награды, включая эпический облик Ваттсон, наборы события и многое другое. В середине сезона предложения в магазине обновятся.
Вкладка магазина
Загляните во временный магазин события «Зимний разгром», чтобы напрямую приобрести или изготовить любые легендарные облики персонажей события до 10 февраля.
Играйте в Apex Legends™ бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.