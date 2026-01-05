Трейлер и подробности временного события Apex Legends "Зимний разгром"

Экипируйтесь и покоряйте склоны, событие «Зимний разгром» уже началось!

Рассекайте Олимп на новых ховербордах, высвободите новые джокеры и взгляните на крупные обновления легенд: Октейна, Крипто и Ньюкасла.

Событие «Зимний разгром» пройдёт с 6 по 27 января.

Джокер: Ховерборды и многое другое

Отправляйтесь в режим «Джокер» и рассекайте Олимп на новых ховербордах! Лавируйте между укрытиями, уходите от опасности по стенам и выполняйте трюки в воздухе, чтобы получить заветные EVO-награды.

Начинайте матч с ховербордом в ячейке предмета выживания и сохраняйте его при каждом возрождении, что добавляет мобильности в каждом бою. Ховерборд включает в себя множество умений, в том числе воздушные трюки за EVO-награды, перемещение по стенам и атаку тараном!

Вот что может ваш новый крутой ховерборд:

Двойной прыжок — находясь в воздухе, нажмите кнопку прыжка, чтобы прыгнуть ещё раз!

— находясь в воздухе, нажмите кнопку прыжка, чтобы прыгнуть ещё раз! Перемещение по стенам — двигайтесь по любой вертикальной поверхности, пока вы поддерживаете достаточно высокую скорость. Спрыгните со стены, чтобы выполнить трюк «Езда по стенам».

— двигайтесь по любой вертикальной поверхности, пока вы поддерживаете достаточно высокую скорость. Спрыгните со стены, чтобы выполнить трюк «Езда по стенам». Высокое падение — приземлитесь с огромной высоты и получите ещё больше скорости.

— приземлитесь с огромной высоты и получите ещё больше скорости. Прыжок на тросе — используйте трос, находясь на ховерборде, чтобы двигаться ещё быстрее. Спрыгните с любого троса и получите ускорение в любом направлении.

— используйте трос, находясь на ховерборде, чтобы двигаться ещё быстрее. Спрыгните с любого троса и получите ускорение в любом направлении. Комбо EVO — чем больше трюков вы выполняете в быстрой последовательности, тем выше ваша EVO-награда. Мы определённо оцениваем ваш стиль.

— чем больше трюков вы выполняете в быстрой последовательности, тем выше ваша EVO-награда. Мы определённо оцениваем ваш стиль. Таранная скорость — если вы двигаетесь достаточно быстро, вы можете таранить врагов, чтобы нанести им урон. Чем выше скорость, тем больше урона и отбрасывания.

— если вы двигаетесь достаточно быстро, вы можете таранить врагов, чтобы нанести им урон. Чем выше скорость, тем больше урона и отбрасывания. Скольжение — скользите, чтобы сохранить больше импульса и совершать более резкие повороты. Ещё эффективнее при спуске по склонам.

— скользите, чтобы сохранить больше импульса и совершать более резкие повороты. Ещё эффективнее при спуске по склонам. Нанесение большого урона врагам, катающимся на ховерборде, сбросит их с него.

Новые джокеры

Разгромите соперников с помощью новых джокеров:

Заморозка мозгов — попадания в голову наносят дополнительный урон и значительно замедляют противников.

— попадания в голову наносят дополнительный урон и значительно замедляют противников. Любовное зелье — при использовании расходуемого предмета товарищи поблизости получают такое же лечение.

— при использовании расходуемого предмета товарищи поблизости получают такое же лечение. Защитный запуск — при использовании любого батута игроки получают небольшое восстановление щита.

И некоторые существующие джокеры остаются в ротации:

Бойкие боеприпасы

Быстрый стрелок

Горящие покрышки

Быстрая зарядка

Скрытая перезарядка

С ветерком

Скорость и смерть

Подъём и вперёд

Дроны в помощь

Дымовая пошла

Изменения легенд

Три легенды получат серьёзные изменения! Станьте настоящим демоном скорости благодаря улучшенному пассивному лечению Октейна и переработанному умению «Стимулятор», станьте «Машиной-призраком» благодаря скрытному обновлению прошивки Крипто и совершайте ещё больше решающих реанимаций с усилениями для Ньюкасла.

Предметы события

Окунитесь в эстетику зимних видов спорта с легендарными обликами для Бладхаунд, Альтер, Фьюза, Безумной Мэгги, Гибралтара и Ньюкасла, а также подходящим оружием — всё это доступно в качестве возможных предметов в наборах события «Зимний разгром».

Хорайзон отправляется в космическую пустоту и владеет силой квазара с новым престижным обликом «Светило Apex».

Все предметы можно приобрести за монеты Apex или ценные металлы, или же их можно найти в наборах события «Зимний разгром»† на протяжении всего события. Каждый набор события «Зимний разгром» содержит один предмет события и два обычных, при этом в этих наборах нет дубликатов предметов события.

Магазин наград

Зарабатывайте блёстки на протяжении всего события, чтобы разблокировать предметы события «Зимний разгром» из магазина наград. Зарабатывайте до 1750 блёсток в день, выполняя ежедневные испытания события, а затем загляните в магазин наград события «Зимний разгром», чтобы обменять их на награды, включая эпический облик Ваттсон, наборы события и многое другое. В середине сезона предложения в магазине обновятся.

Вкладка магазина

Загляните во временный магазин события «Зимний разгром», чтобы напрямую приобрести или изготовить любые легендарные облики персонажей события до 10 февраля.

Играйте в Apex Legends™ бесплатно* на PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app, Epic и Steam.