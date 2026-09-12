В Apex Legends состоится коллаборация со Street Fighter - датамайнер

Официального анонса полноценной коллаборации между Apex Legends со Street Fighter 6 пока не было, но в сети активно обсуждаются утекшие данные.

Известный датамайнер HYPERMYST сообщает, что уже в конце этого месяца, а именно 22 сентября, в Apex Legends начнется событие-коллаборация со Street Fighter. На данный момент не известно какие облики перенесут из Street Fighter в Apex Legends, но известно какие легенды получат эти облики.

Новые облики получат: Альтер (предположительно скин Chun Li), Баллистик, Бангалор, Каустик, Гибралтар, Мираж, Патфайндер, Спарроу (предположительно скин Ryu) и Ваттсон. По словам датамайнера, первые тизеры разработчики начнут публиковать уже на следующей неделе.