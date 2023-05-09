В Apex Legends стартовал новый сезон, разработчики поделились внушительным списком изменений в игре ©

В бесплатной королевской битве Apex Legends от Respawn Entertainment сегодня начинается новый сезон под названием "Арсенал". Его старт ознаменует целую гору нового контента, включая дополнительного героя Баллистика с уникальными навыками, изменение карты и другие геймплейные новшества. Пока сервера игры готовятся к сегодняшнему обновлению, разработчики поделились полным список всех изменений в сезоне.

Как сообщается, наряду с изменений карты "На краю света", правками баланса и прочими изменениями самым главным нововведением станет общее улучшение доступности игры. В этом сезоне для Apex Legends будет представлена улучшенная рейтинговая система. Теперь для игры в рейтинговый режим потребуется аккаунт 50-го уровня, а подбор игроков в нем будет осуществляться с учетом их навыков. Также разработчики изменили привычное колесо с сообщениями для других игроков, из которого пропали неиспользуемые метки и были добавлены новые.

Еще одной важной частью "Арсенала" станет механика Мастерства владения оружием. Она должна стимулировать игроков узнавать о сильных сторонах и характере всего нашего оружия. Цель механики состоит в том, чтобы углубить взаимодействие игроков по всем направлениям, независимо от стиля и режима игры.

Примечания к патчу Apex Legends "Арсенал":

L-Star EMG входит в ящик

RE-45 возвращается на пол

Генератор SMG входит в крафтер

Sentinel входит в крафтер

Ева-8 возвращается на пол

30-30 Повторитель возвращается на пол

Улучшенная добыча в хранилище

Улучшенная добыча грузовых ботов

Убрана подсказка авто-провокации при убийстве врага.

Теперь можно кататься на зиплайне во время анимации поднятия баннера.

Уменьшены визуальные эффекты удара пули по снегу.

Исправление ошибок в оружии

Исправление ошибок при использовании способностей легенд

Правки и корректировки баланса

С полным список изменений в обновлении можно ознакомиться на официальном сайте игры. В общем сложности разработчики изменили баланс всех популярных пушек в игре, создав более честную и равномерную мету в основном режиме игры.