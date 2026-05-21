В Apex Legends запретят игру в группах на высоких рангах

Для игроков Apex Legends уровня «Алмаз» оставят только соло-матчи.

Студия Respawn Entertainment официально подтвердила изменения ранкеда в Apex Legends. В колонке Steam и на официальном сайте разработчики отметили, что 9 июня 2026 года игроки ранга "Алмаз" и выше не смогут заходить в матчи в составе групп — подбор на топовых уровнях мастерства станет исключительно одиночным.

Тест позволит создать более равное количество сильных игроков, сократить количество "жестких" игроков в "Diamond", "Master" и "Predator" и укрепить доверие к честности этих матчей в целом. Следующее мероприятие мы проведем с 9 по 23 июня

Сообщество восприняло новость резко негативно даже на фоне ранних слухов. Ранее разработчики Apex Legends представили дорожную карту на 2026 год, в которой упоминали о подготовке системы рейтинга ближе к 32 сезону. Как думаете, рандомные игроки — способ достичь баланса или разрознить союзников? Напишите мнение в комментариях!