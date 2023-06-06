Apex Legends 04.02.2019
6.4 491 оценка

В Китае делают мобильный клон Apex Legends, который выглядит лучше оригинала

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Respawn Entertainment и Electronic Arts еще в мае официально прекратили поддержку мобильной версии своей мега популярной королевской битвы Apex Legends. Игра закрылась из-за низкой популярность, просуществовав чуть больше года, однако из Китая скоро прибудет неплохая замена проекта. Местные разработчики работают над полноценным клоном Apex Legends для мобильных устройств, предлагая узнаваемый геймплей и способности персонажей.

Проект получил название High Energy Heroes (в оригинале "高能英雄"). Он позиционирует себя, как тактическая соревновательная мобильная игра с уникальными героями. Каждый персонаж будет обладать выразительным характером и набором навыков, формирующие их стиль геймплея. Разработчиком игры выступает студия Photon Studio Group, а в качестве издателя заявлен известный гигант Tencent.

Судя по геймплейному трейлеру High Energy Heroes, игра практически не отличается от оригинальной Apex Legends. Проект также делает упор на командные сражения и способности персонажей, которые ориентированы на тактическую игру.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Madfury

Он не выглядит ни чуть лучше оригинала...а то и хуже в разы.

3
sapov

Выглядит как 10000000000 клон пабга за 15 долларов.

0
Олег Дудин

Типичный бездушный клон, как по мне.

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Jarvis666

Я не фанат Ареха но как это gовно может быть лучше?

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avarec_x

Это же не ПК версия, как она ещё должна выглядит? Игра новая и со временем все будет надеюсь, я жду эту игру потому что в Арех играть в России не получалось, только с ВПН.

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Naumoff25

Ну если на ПеКу, то там и без ВПН играть можно было, а вот мобильный Арех, то он уже закрылся)

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