Apex Legends 04.02.2019
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В преддверии выхода сезона "Арсенал" представлен трейлер Баллистика из Apex Legends

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4efy
Новости

Совсем скоро, 9 мая, “Королевскую битву” Apex Legends посетит свежее крупное обновление с новой легендой по прозвищу Баллистик, в честь чего авторы представили свежий трейлер. Видеоролик нам наглядно демонстрирует все умения будущего героя, описание которых можно узнать из предыдущей новости.

Представляем вам Баллистика, главного участника соревнований «Купол грома», который вернулся к играм, чтобы научить эту молодёжь уважать старших.

Местами умения этого “дерзкого деда” выглядят чересчур сильными, поэтому, скорее всего, вскоре после выхода обновления он будет ослаблен (как это обычно происходит с новыми героями). К слову, вместе с стартом сезона "Арсенал" в игре появится измененная карта “Край света”, будет добавлен переносной маяк с функцией вызова шара, а также серьезно переработанное стрельбище.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
JohnTornton

долго думали над его умениями?

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