Aphelion от DON'T NOD уже в Game Pass: ESA, научная фантастика и самая противоречивая игра студии

28 апреля DON'T NOD выпустила Aphelion — научно-фантастический экшен про двух астронавтов Европейского космического агентства, застрявших на ледяной планете на краю Солнечной системы. Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а также сразу попала в Game Pass. Но главная фишка не в этом. Главная фишка — в том, с каким уровнем реализма студия подошла к космосу.
Сценарий, конечно, фантастический: в 2060-х Земля становится непригодной для жизни, ESA отправляет миссию Hope-01 к недавно открытой девятой планете Персефона. Два астронавта, Ариана Монклер и Томас Кросс, должны обследовать ледяную пустошь и понять, может ли человечество туда переселиться. Но при посадке всё идёт не так, герои разделены, и теперь каждому нужно выжить в одиночку среди замёрзших скал и пещер. А за ними кто-то охотится.
DON'T NOD подошла к делу всерьёз. Игру делали в плотной связке с настоящими учёными и инженерами ESA. Те консультировали студию по всему: от единиц измерения и физики до научной лексики и того, как звучит дыхание в шлеме скафандра. Для ESA это первый случай, когда их миссия стала центральной темой видеоигры. Агентство даже запустило специальную страницу Hope-01 на своём официальном сайте и разработало для игры настоящую миссионную нашивку — такую же, какие получают реальные астронавты. Более того, у ESA сейчас открыто 400 вакансий, и в агентстве прямо говорят: Aphelion — это ещё и инструмент рекрутинга. Кто-то поиграет, заинтересуется и подаст заявку.
Что касается геймплея — здесь начинаются нюансы. Игра представляет собой смесь Uncharted и Death Stranding без оружия. Астронавты не военные, они не стреляют. Увидел угрозу — беги, прячься, карабкайся по скалам. Ползать по ледяным стенам и скакать через расщелины придётся много. И вот тут оценки расходятся радикально. Shacknews поставил игре 7 из 10, похвалив сюжет, персонажей и саунд-дизайн, но назвал геймплей «пресным и дёрганым». GamesRadar+ влепил 2 из 5 со словами «безжизненно, как и сама планета». На момент написания поста у игры 61 балл на Metacritic — один из самых низких показателей в истории студии.
Но интересно другое
Зрительские оценки заметно выше. Многие игроки защищают Aphelion, отмечая атмосферу, графику и эмоциональный сюжет.
Один из пользователей написал: «Либо вы любите эту игру, либо ненавидите. Я люблю, потому что я фанат sci-fi и космоса».
Другой добавил: «Производственный уровень для такой цены — честный».
Видимо, у DON'T NOD получился тот случай, когда игра попадает в свою узкую аудиторию, но широкой публике не заходит.
Aphelion продаётся в Steam и на консолях, есть Deluxe-издание с артбуком и саундтреком. Физическая Pioneer Edition для PS5 выйдет 2 июля с эксклюзивной нашивкой Hope-01. А прямо сейчас игру можно попробовать в Game Pass. Если соскучились по мрачной научной фантастике в духе «Интерстеллара» — возможно, Aphelion вас удивит. Главное — не ждите от неё экшена.
Такая же противоречивая халтура как Directive 8020 от Supermassive Games
Да ничего противоречивого в этой игре нет. Интересные пейзажи неизведанной планеты, и абсолютно неинтересный и скучный геймплей
И главная героиня прямо красотка. Симулятор скалолаза.