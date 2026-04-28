Aphelion получила релизный трейлер уже после выхода: финальный штрих к атмосфере

Французская DON'T NOD выпустила научно-фантастическое приключение Aphelion на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а вскоре после релиза представила и полноценный релизный трейлер. Это не первый показ проекта, но именно финальный ролик лучше всего передаёт тон игры — медитативный, тревожный и заметно более «киношный», чем можно было ожидать по ранним демонстрациям.

Сюжет разворачивается на далёкой планете Персефона, где астронавты Европейского космического агентства пытаются разобраться в причинах катастрофы и столкновения с неизвестной формой жизни. В трейлере акцент смещён не на экшен, а на атмосферу одиночества и уязвимости — и это, пожалуй, главный козырь проекта. По духу Aphelion ближе к интерактивному кино, чем к классическим sci-fi-экшенам, и в этом чувствуется почерк студии, работавшей над Life is Strange.

Отдельного внимания заслуживает музыка композитора Амина Бухафа — она усиливает ощущение космической изоляции и делает трейлер почти гипнотическим. При этом сама игра уже доступна в Xbox Game Pass, что заметно снижает порог входа.

В целом, решение выпустить релизный трейлер после старта выглядит необычно, но оправданно: он работает как финальный аргумент для сомневающихся. Aphelion не пытается конкурировать с блокбастерами — и именно за счёт этого может найти свою аудиторию среди любителей спокойной, атмосферной фантастики.