DON'T NOD показала атмосферный трейлер космической драмы Aphelion: два пути выживания и возвращения домой

В ходе презентации ID@Xbox студия DON'T NOD — создатели франшиз Life is Strange и Remember Me — представила новый трейлер своей нарративной приключенческой игры Aphelion. Разработчики сознательно ушли от демонстрации геймплейных механик или сюжетных поворотов, полностью сосредоточившись на создании гнетущей атмосферы одиночества на далёкой и враждебной планете.

В центре истории — двое главных героев: Ариана (Ariana) и Томас (Thomas). Их космический корабль терпит крушение на неизведанной планете, в результате чего напарники оказываются разбросаны по огромному расстоянию. Теперь их главная цель — не только выжить, но и найти способ воссоединиться, чтобы вернуться домой.

Геймплейные возможности героев не дублируют, а дополняют друг друга:

— физический боец. Её игровой процесс сосредоточен на преодолении препятствий: карабканье по отвесным скалам, прыжки через пропасти и исследование труднодоступных участков ландшафта. Томас — интеллектуал. Его путь строится вокруг решения сложных головоломок и использования дедуктивного мышления, что требует от игрока совсем иного подхода к ситуации.

Релиз Aphelion запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Точная дата выхода пока не раскрывается. Игра была впервые анонсирована в июне 2025 года, и с тех пор DON'T NOD держит проект в секрете.