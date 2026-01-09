Don't Nod раскрыла имя композитора Aphelion: он - лауреат премии "Сезар"

Во время презентации New Game + Showcase компания DON'T NOD объявила, что Амин Бухафа станет композитором саундтрека к Aphelion, своей новой научно-фантастической игре.

Франко-тунисский композитор Амин Бухафа, лауреат премии «Сезар», известен саундтреками к фильмам «Тимбукту» (2014), «Вершина богов» (2021) и «младшая сестра» (2025).

Бухафа сказал:

Это мой первый опыт работы над видеоигрой, и мне понравилось, как команда Aphelion подошла к музыке и игре. Я действительно наслаждаюсь этим процессом.

Креативный директор Флоран Гийом добавил:

Сотрудничество с Амином над Aphelion доставило мне огромное удовольствие. Мы открыли для себя его творчество благодаря саундтреку к «Вершине богов» и сразу же были очарованы его талантом передавать интимность персонажей, погруженных в грандиозное и эпическое приключение. Амин — человек с высоким эмоциональным интеллектом и искренней человечностью. Я надеюсь, что игроки почувствуют эту связь, и их впечатления от игры их тронут.

В видеоролике показано, как композитор использует такие инструменты, как орган и Хрустальный Башет (или Хрустальный Орган), чтобы подчеркнуть сакральный характер приключения и оживить образ планеты Персефона, на которой разворачиваются события Aphelion.

Напоминаем, что Aphelion выйдет в 2026 году на ПК (Steam), Xbox One и PlayStation 5. Игра будет поддерживать Xbox Play Anywhere и будет доступна в Game Pass с момента запуска. Кроме того, будет выпущена физическая версия для PlayStation 5, доступная в Северной Америке, Европе и Австралии.