Aphelion 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Научная фантастика
4.5 27 оценок

DON'T NOD выпустила новый трейлер с обзором игрового процесса Aphelion

Кинематографическая научно-фантастическая приключенческая игра от третьего лица Aphelion выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Microsoft Store этой весной, как объявила компания DON’T NOD. Она также будет доступна через Game Pass. Компания представила 5-минутный трейлер с с подробным обзором игрового процесса.

Оказавшись на замёрзшей планете, астронавт Ариана должна преодолеть суровые ландшафты и меняющуюся реальность, чтобы спасти своего раненого напарника Томаса. Это захватывающее научно-фантастическое приключение сочетает в себе исследование, перемещение и напряжённый стелс-геймплей.

Ключевые особенности:

  • Реалистичное изображение исследования космоса.
  • Эмоциональная драма на чужой планете.
  • Кинематографичный приключенческий экшен с захватывающим геймплеем.
  • Исследование и выживание с использованием инструментов.
  • Напряжённые и захватывающие стелс-сцены.
QueasyRush

заколебали эти французишки уже со своими проходняками

Ms_M

Издатель случайно у этой игры и у последней трилогии Tomb rider не один и тот же, анимации полностью взяты оттуда судя по трейлеру

QueasyRush

каким образом анимации причастны к издателю, а не движку и разработчикам?

Gords

24 кадра в секунду, прямо как в кино. Но ближайшие пару лет эта игра точно не выйдет, так что есть время подумать над оптимизацией в новых реалиях.

Armen 88

Страшная бабища, ааааааааааааа....

