DON'T NOD выпустила новый трейлер с обзором игрового процесса Aphelion

Кинематографическая научно-фантастическая приключенческая игра от третьего лица Aphelion выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Microsoft Store этой весной, как объявила компания DON’T NOD. Она также будет доступна через Game Pass. Компания представила 5-минутный трейлер с с подробным обзором игрового процесса.

Оказавшись на замёрзшей планете, астронавт Ариана должна преодолеть суровые ландшафты и меняющуюся реальность, чтобы спасти своего раненого напарника Томаса. Это захватывающее научно-фантастическое приключение сочетает в себе исследование, перемещение и напряжённый стелс-геймплей.

Ключевые особенности: