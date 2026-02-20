DON'T NOD выпустила новый трейлер с обзором игрового процесса Aphelion

Кинематографическая научно-фантастическая приключенческая игра от третьего лица Aphelion выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Microsoft Store этой весной, как объявила компания DON’T NOD. Она также будет доступна через Game Pass. Компания представила 5-минутный трейлер с с подробным обзором игрового процесса.
Оказавшись на замёрзшей планете, астронавт Ариана должна преодолеть суровые ландшафты и меняющуюся реальность, чтобы спасти своего раненого напарника Томаса. Это захватывающее научно-фантастическое приключение сочетает в себе исследование, перемещение и напряжённый стелс-геймплей.
Ключевые особенности:
- Реалистичное изображение исследования космоса.
- Эмоциональная драма на чужой планете.
- Кинематографичный приключенческий экшен с захватывающим геймплеем.
- Исследование и выживание с использованием инструментов.
- Напряжённые и захватывающие стелс-сцены.
заколебали эти французишки уже со своими проходняками
Издатель случайно у этой игры и у последней трилогии Tomb rider не один и тот же, анимации полностью взяты оттуда судя по трейлеру
каким образом анимации причастны к издателю, а не движку и разработчикам?
24 кадра в секунду, прямо как в кино. Но ближайшие пару лет эта игра точно не выйдет, так что есть время подумать над оптимизацией в новых реалиях.
Страшная бабища, ааааааааааааа....