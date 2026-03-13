На Future Games Show был представлен свежий геймплейный трейлер приключенческой игры Aphelion от DON'T NOD

Aphelion — это пропитанная тайнами межгалактическая action-adventure, в которой вам предстоит бороться за выживание на замёрзшей планете.
Оказавшись на замёрзшей планете, астронавт Ариадна должна преодолеть опасную и ненадёжную местность, где рыщет чудовище, чтобы спасти своего раненого напарника Томаса. Отправляйтесь в научно-фантастическое приключение и исследуйте чуждый мир — но старайтесь не шуметь!
Игра выйдет уже 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Я раньше стебал эту игру за анимации из последней трилогии Ларки, но сейчас я уже уверен, что все анимации элементов "паркура" взяты именно оттуда, прям точь в точь выглядят