Aphelion 29.04.2026
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Научная фантастика
4.4 40 оценок

На Future Games Show был представлен свежий геймплейный трейлер приключенческой игры Aphelion от DON'T NOD

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Aphelion — это пропитанная тайнами межгалактическая action-adventure, в которой вам предстоит бороться за выживание на замёрзшей планете.

Оказавшись на замёрзшей планете, астронавт Ариадна должна преодолеть опасную и ненадёжную местность, где рыщет чудовище, чтобы спасти своего раненого напарника Томаса. Отправляйтесь в научно-фантастическое приключение и исследуйте чуждый мир — но старайтесь не шуметь!

Игра выйдет уже 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Комментарии:  1
Ms_M

Я раньше стебал эту игру за анимации из последней трилогии Ларки, но сейчас я уже уверен, что все анимации элементов "паркура" взяты именно оттуда, прям точь в точь выглядят