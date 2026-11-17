Уже некоторое время известно, что компания DON'T NOD находится на грани исчезновения. У французской студии вскоре закончатся денежные средства, а в прошлом месяце она подала заявление о защите от банкротства. Судя по новым заявлениям, худшее ещё впереди.

Лейла Рхарми, бывший комьюнити-менеджер компании, сообщила в LinkedIn о своем уходе. Она проработала там почти три года. В своей публикации она отмечает, что «студия, в которой я выросла, (почти) больше не существует». Она также добавляет, что оставшиеся сотрудники сталкиваются с чередой увольнений.

Кроме того, об уходе сообщил Карл Малерб, занимавший должность главного аудиодизайнера; он проработал в DON'T NOD более десяти лет. Таким образом, студия, известная по играм Life is Strange, Remember Me, Vampyr и Lost Records: Bloom and Rage, по всей видимости, близка к своему концу.