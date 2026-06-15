Скучать не будем? У Don't Nod заканчиваются деньги - студия может не дожить до конца года

Финансовое положение французской студии Don't Nod продолжает ухудшаться: согласно внутреннему аудиту, при отсутствии внешнего финансирования текущие денежные резервы компании могут полностью иссякнуть уже к ноябрю. Ситуация вокруг разработчика Life is Strange и Banishers: Ghosts of New Eden становится всё более напряжённой на фоне слабых финансовых результатов последних лет.

Дополнительный удар по возможным сценариям стабилизации нанесла позиция Tencent. Китайский технологический гигант, ранее инвестировавший в Dont Nod, дал понять, что не планирует участвовать в увеличении капитала или финансировании новых проектов студии. Это фактически лишает компанию одного из ключевых потенциальных источников поддержки на рынке.

Внутренние планы руководства по стабилизации положения, по имеющейся информации, не получили убедительной оценки, что усиливает сомнения в способности студии самостоятельно преодолеть кризис. В таких условиях дальнейшее развитие событий будет зависеть от оперативных финансовых решений и возможных реструктуризаций.

Причиной сложившейся ситуации называют серию коммерчески неудачных релизов последних лет. Среди них упоминаются Lost Records: Bloom & Rage, Banishers: Ghosts of New Eden и Aphelion, а также издательские проекты вроде The Lonesome Guild и Koira. Совокупный эффект от этих запусков, судя по всему, не позволил компании укрепить финансовую устойчивость.

Теперь Dont Nod оказалась в положении, когда ближайшие месяцы могут стать определяющими для её будущего. При отсутствии инвестиций и успешных корректирующих мер компания рискует столкнуться с серьёзными структурными изменениями или вынужденной реструктуризацией уже в конце года.