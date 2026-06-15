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Aphelion 29.04.2026
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Научная фантастика
4.1 101 оценка

Скучать не будем? У Don't Nod заканчиваются деньги - студия может не дожить до конца года

butcher69 butcher69

Финансовое положение французской студии Don't Nod продолжает ухудшаться: согласно внутреннему аудиту, при отсутствии внешнего финансирования текущие денежные резервы компании могут полностью иссякнуть уже к ноябрю. Ситуация вокруг разработчика Life is Strange и Banishers: Ghosts of New Eden становится всё более напряжённой на фоне слабых финансовых результатов последних лет.

Дополнительный удар по возможным сценариям стабилизации нанесла позиция Tencent. Китайский технологический гигант, ранее инвестировавший в Dont Nod, дал понять, что не планирует участвовать в увеличении капитала или финансировании новых проектов студии. Это фактически лишает компанию одного из ключевых потенциальных источников поддержки на рынке.

Внутренние планы руководства по стабилизации положения, по имеющейся информации, не получили убедительной оценки, что усиливает сомнения в способности студии самостоятельно преодолеть кризис. В таких условиях дальнейшее развитие событий будет зависеть от оперативных финансовых решений и возможных реструктуризаций.

Причиной сложившейся ситуации называют серию коммерчески неудачных релизов последних лет. Среди них упоминаются Lost Records: Bloom & Rage, Banishers: Ghosts of New Eden и Aphelion, а также издательские проекты вроде The Lonesome Guild и Koira. Совокупный эффект от этих запусков, судя по всему, не позволил компании укрепить финансовую устойчивость.

Теперь Dont Nod оказалась в положении, когда ближайшие месяцы могут стать определяющими для её будущего. При отсутствии инвестиций и успешных корректирующих мер компания рискует столкнуться с серьёзными структурными изменениями или вынужденной реструктуризацией уже в конце года.

Индустрия
20
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Tommy451

Go woke, go broke

20
Константин335

Это печально на самом деле

17
ratte88

Очевидно. Левая повесточка спонсироваться перестала, а их игры буквально про трансов и лeсбух создавались

12
Кей Овальд

Повесточкой по жопе.

11
Destroited

Земля стекловатой.

9
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