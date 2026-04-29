"Скучно и безыдейно": критики разнесли новый научно-фантастический проект Don't Nod - Aphelion

Новая игра от студии Don’t Nod, известной по Life is Strange и Remember Me, провалилась в глазах профильной прессы. Средний балл Aphelion на Metacritic составляет всего 65 баллов из 100 - разочаровывающий результат для команды, которая всегда славилась умением рассказывать трогательные истории.

Первые рецензии рисуют тревожную картину: Aphelion пытается совместить кинематографичную драму двух астронавтов и элементы приключенческого боевика в духе Uncharted, но на практике не справляется ни с тем, ни с другим.

Самые добрые слова игре достались от порталов Impulsegamer (90 баллов) и COGconnected (80 баллов). Первый называет сценарий "чистой научно-фантастической эстетикой", второй восхищается тем, как Don’t Nod удалось передать чувство изоляции и человеческую связь среди звезд.

Трогательная и приземленная история оставляет неизгладимое впечатление.

Однако дальше оценки стремительно падают. Vandal (70 баллов) указывает на главный недостаток: геймплей страдает от отсутствия разнообразия. Ситуации повторяются, паркур выглядит неубедительно, а стелс-секции быстро надоедают. Рекомендовать игру можно только фанатам космической тематики - и то с натяжкой.

Редакция Checkpoint Gaming (55 баллов) оказалась еще строже. По мнению журналистов, сломанные механики лазания и обилие скучных стелс-миссий еще можно было бы простить, если бы герои вызывали симпатию. Но два "несимпатичных главных героя" тянут сюжет вниз сильнее гравитации.

Вместо того чтобы достичь звезд, это научно-фантастическое путешествие падает обратно на Землю.

Настоящий удар по игре нанес GamesRadar+ (40 баллов). Рецензенты прямо называют ситуацию "позором для Don’t Nod". Им не понравилось практически все: блеклый сюжет, неуклюжие "анчартовские" механики и общее ощущение, что управлять персонажами - рутина.

Даже потрясающие внеземные пейзажи и неплохая завязка не могут долго удерживать интерес, когда само управление персонажами кажется неуклюжим и неинтересным.

Aphelion пытается быть одновременно камерной космической драмой и динамичным экшеном, но в итоге не дотягивает ни до стандартов жанра, ни до прежних заслуг самой студии. Фанаты Don’t Nod, привыкшие к глубоким персонажам и эмоциональному воздействию, рискуют остаться разочарованными - при 65 баллах на Metacritic игра вряд ли станет главным хитом сезона.