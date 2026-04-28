Состоялся релиз The Aphelion - научно-фантастическое приключение от авторов Life is Strange

Студия DON’T NOD выпустила The Aphelion — кинематографичное приключение от третьего лица, стала доступное на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, а также доступна в сервисе Game Pass.

The Aphelion переносит игроков на ледяную планету Персефона, где астронавт Ариан должна выжить и спасти своего напарника Томаса после катастрофы. Проект сочетает исследование, выживание и элементы скрытности, а также делает упор на эмоциональную историю и взаимоотношения персонажей.

Разработка велась в сотрудничестве с Европейским космическим агентством, что позволило авторам уделить внимание научной достоверности и деталям космических миссий. Игрокам предстоит исследовать опасные ландшафты, использовать специальные инструменты и раскрывать тайны загадочного мира.

Проект также получил поддержку современных платформ и технологий, а в будущем ожидается физическое издание для PlayStation 5. The Aphelion продолжает курс студии DON’T NOD на создание сюжетно-ориентированных игр с акцентом на атмосферу и драматическое повествование.