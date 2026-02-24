ЧАТ ИГРЫ
Aphelion 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Научная фантастика
4.4 39 оценок

Стали известны системные требования приключенческой игры Aphelion от DON'T NOD

monk70 monk70

Компания DON’T NOD представила официальные системные требования своей грядущей приключенческой игры от третьего лица Aphelion.

Игрокам на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5600 XT или Intel Arc A380. Для запуска игры вам также потребуется 55 ГБ свободного места на диске. С такой конфигурацией ПК вы сможете запустить Aphelion в разрешении 1080p/30FPS на низких настройках.

Разработчики рекомендуют использовать процессор Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6800 XT.

Минимальные (1080p / 30 к/с / низкие):

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ / AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ / Intel Arc A380 6 ГБ
  • DirectX: Версия 12
  • Хранилище: 55 ГБ SSD

Рекомендуемые:

  • Требуется 64-битный процессор и операционная система
  • ОС: Windows 11
  • Процессор: Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ / AMD Radeon RX 6800 XT 16 ГБ
  • DirectX: Версия 12
  • Хранилище: 55 ГБ SSD

DON’T NOD выпустят Aphelion весной 2026 года.

12
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
yariko ookami

Отлично, в требованиях вин10. Ибо винбагус11 ставить пока не планирую!

3
CHITERb0t

С твоим ведром, на Core2Duo и 4Gb RAM - это никак не поможет.

3
yariko ookami CHITERb0t

С чего ты взял, что у меня 1 ПК?

2
CHITERb0t yariko ookami

Я в курсе, что второй ноут у тебя на мобильном Pentium, который еще хуже твоего Core2Duo и там все также 4 Гб RAM...

То есть, 2 мусорных ведра, где один хуже другого.

1
StanTheMan_3000

Неплохо, неплохо

1