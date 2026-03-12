Утечка: Aphelion от Don't Nod выйдет 28 апреля

В магазинах Xbox, PS Store и Steam открылся предзаказ на новую игру от студии Don't Nod — Aphelion. Согласно странице проекта, релиз запланирован на 28 апреля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Aphelion представляет собой кинематографическое приключение от третьего лица, действие которого разворачивается на планете Персефона — неизведанном и замёрзшем мире. По сюжету игроки оказываются в изоляции на далёкой ледяной планете и должны выжить в суровых условиях, найти друг друга и выполнить важную миссию.

Разработчики обещают путешествие по впечатляющим инопланетным ландшафтам, где предстоит исследовать ледяные пустоши, избегать скрытых угроз и раскрывать мрачные тайны, скрытые под толщей льда.

Отдельно отмечается, что игра создаётся в сотрудничестве с European Space Agency, что должно добавить проекту научной достоверности и реалистичных деталей, связанных с космическими исследованиями.

Студия Don't Nod известна своими сюжетно-ориентированными играми, поэтому можно ожидать, что Aphelion сделает особый акцент на истории, атмосфере и персонажах.