Утечка: Aphelion от Don't Nod выйдет 28 апреля

В магазинах Xbox, PS Store и Steam открылся предзаказ на новую игру от студии Don't Nod — Aphelion. Согласно странице проекта, релиз запланирован на 28 апреля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Aphelion представляет собой кинематографическое приключение от третьего лица, действие которого разворачивается на планете Персефона — неизведанном и замёрзшем мире. По сюжету игроки оказываются в изоляции на далёкой ледяной планете и должны выжить в суровых условиях, найти друг друга и выполнить важную миссию.
Разработчики обещают путешествие по впечатляющим инопланетным ландшафтам, где предстоит исследовать ледяные пустоши, избегать скрытых угроз и раскрывать мрачные тайны, скрытые под толщей льда.
Отдельно отмечается, что игра создаётся в сотрудничестве с European Space Agency, что должно добавить проекту научной достоверности и реалистичных деталей, связанных с космическими исследованиями.
Студия Don't Nod известна своими сюжетно-ориентированными играми, поэтому можно ожидать, что Aphelion сделает особый акцент на истории, атмосфере и персонажах.
Я только что открыл новый дар - оказывается я могу предсказать будущее студии по картинке
Очередное радужное нечто. А разработчики в курсе, что есть красивые люди на земле в том числе и чернокожие...
Ого! Опять никакой пиар-кампании.
Don't Nod вообще свои игры продавать не хочет?
Попробуем в зеленом магазине.
Интересно, какого цвета Томас...