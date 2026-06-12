Легенда Amiga возвращается без компромиссов: ремейк Apidya выйдет в августе с новой графикой и музыкой Криса Хулсбека

Издательство ININ Games объявило дату выхода Apidya’ Special — ремейка культового горизонтального шутера Apidya, впервые вышедшего на компьютерах Amiga в 1992 году. Обновлённая версия появится 25 августа на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Предзаказы на физические издания для PlayStation 5 и Switch уже открыты.

Разработчики называют проект не ремастером и не эмуляцией, а полноценным 24-битным пиксельным ремейком. В создании игры участвовали члены оригинальной команды Apidya, а также давний поклонник серии, который присоединился к разработке. За основу был взят когда-то отменённый консольный порт 1990-х годов, получивший вторую жизнь спустя десятилетия.

Особое внимание авторы уделили сохранению атмосферы оригинала. Игроки смогут в любой момент переключаться между обновлённым широкоформатным режимом с новыми эффектами параллакса и классическим форматом Amiga 4:3, максимально точно воспроизводящим внешний вид и звучание версии 1992 года. Для любителей ретро предусмотрены CRT-фильтры, сканлайны и эффекты свечения старых мониторов.

Одним из главных достоинств Apidya’ Special станет музыка. Легендарный композитор Крис Хулсбек подготовил полностью переаранжированный саундтрек, который ранее никогда не издавался. Вместе с ним в игру войдут классические композиции и новые ремиксы.

Игроков ждут пять тематических миров, до пяти уровней в каждом, двадцать уникальных боссов, секретные этапы и случайные игровые события вроде «Ночного режима», меняющего внешний вид врагов. Также заявлен кооперативный режим, в котором второй игрок сможет управлять одним из вспомогательных дронов.

На фоне растущего интереса к классике эпохи Amiga выход Apidya’ Special выглядит не просто очередным переизданием, а попыткой бережно сохранить одну из самых необычных европейских shoot ’em up-игр для новой аудитории.