Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy получила хорошие оценки от критиков

До выхода Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy осталось всего несколько дней и журналисты уже успели оценить сборник детективных визуальных новелл.
Журналисты остались довольны и на данный момент у игры 83 балла из 100 на Opencritic и 84 балла на Metacritic. Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
Определенно, это менее удачная трилогия в давней серии про адвокатов от Capcom, но и среди прибамбасов и гаджетов здесь можно найти немало ярких моментов, а Spirit Of Justice стоит в одном ряду с лучшими Ace Attorney.
Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy объединяет одни из самых противоречивых частей серии с некоторыми необходимыми улучшениями в эстетике. Несмотря на то, что игра не сильно исправляет свои недостатки, она все равно является лучшим способом познакомиться с каждой из этих игр и пережить следующие главы в истории оригинальной трилогии Ace Attorney.
Мы просто не можем поверить, как нам повезло, что эти игры существуют, не говоря уже о том, что они были с любовью отполированы для Switch. Это одно из лучших изданий, которое вы найдете на консоли, и за все три игры плюс дополнения вы заплатите совсем немного. При таком обилии контента (три игры, DLC и дополнения) стоит ожидать пару неровностей, но они почти не оставляют следов на гениальности этой хорошо написанной и прекрасно иллюстрированной трилогии.
В целом, три визуальные новеллы, вошедшие в Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, хотя и не лишены недостатков, но по-своему превосходны и обеспечивают часы увлекательного контента.
Capcom заверила, что серия Ace Attorney будет продолжена новыми играми, и положительный отзыв критиков в этом плане является важным подтверждением для франшизы, которая по-прежнему очень нравится пользователям.
Критики всегда ставят десятки продолжениям популярных франшиз.
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ща такие критики что любому трешаку не ниже восьмерки из десяти