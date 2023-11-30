Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy получила новый геймплейный трейлер в честь старта предзаказов

Приготовьтесь отправиться в захватывающее юридическое приключение в компании с Аполло Джастисом - талантливым молодым адвокатом из легендарной серии игр Ace Attorney!

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy представляет собой сборник из 3 частей с общим количеством 16 эпизодов. 14 из них взяты из оригинальных игр серии с участием Аполло — Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney — Dual Destinies и Phoenix Wright: Ace Attorney — Spirit of Justice.

Также в сборник включены 2 бонусных эпизода, которые ранее были доступны в качестве DLC.

Помимо игр, вам доступна масса дополнительных материалов, которые понравятся поклонникам Ace Attorney — концепт-арты, саундтреки и многое другое.