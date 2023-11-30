Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy получила новый геймплейный трейлер в честь старта предзаказов

Компания Capcom объявила о начале приема предварительных цифровых заказов на игру Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy на Nintendo Switch через eShop, Xbox через Microsoft Store и PC через Steam по цене $49,99.
Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy включает в себя четвертую, пятую и шестую основные части франшизы Ace Attorney: Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies и Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, соответственно.
Действие игры происходит спустя семь лет после событий Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations, Аполло Джастис вступает в игру в качестве нового адвоката, который сталкивается с Темным веком закона, вызывая, казалось бы, непоправимую коррупцию в судебных процессах и вердиктах. Вместе с хорошо знакомым Фениксом Райтом и новыми союзниками они пытаются вернуть стабильность в жизни своих клиентов после этого хаоса, даже если Аполло в процессе сражается с многочисленными демонами своего прошлого.
В сборник войдут текстовые и голосовые реплики на японском, английском, французском, немецком, корейском, а также традиционном и упрощенном китайском языках.
Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy выйдет для Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC через Windows и Steam 25 января 2024 года.