Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy выйдет в конце января ©

Компания Capcom объявила, что игра Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC через Windows и Steam 25 января 2024 года. Прием предварительных цифровых заказов начнется осенью 2023 года.

В самом начале игры игроки смогут выбрать, какие эпизоды они хотят пройти в каждой игре. Кроме того, в каждом эпизоде можно будет свободно выбрать любую главу.

В игру будет включен весь контент DLC из Dual Destinies и Spirit of Justice: косметика, Turnabout Reclaimed и Turnabout Time Traveler. Также будет включена анимация пролога Spirit of Justice.

В музее есть и бонусные функции, например, зал оркестра, где собраны музыкальные композиции из каждой части трилогии, а чиби-версии Феникса, Аполлона, Афины и Трюси играют на инструментах. Также включены 14 композиций из оркестровых выступлений.

В Библиотеке искусств собрана самая большая на сегодняшний день коллекция иллюстраций, включая фоновые изображения из каждой игры. При завершении каждой игры можно "получить иллюстрации от известных иллюстраторов", а также специальную иллюстрацию за завершение всей трилогии.

Анимационная студия - это новая функция, в которой игроки могут настраивать анимацию, голоса, музыку и фоны, добиваясь результатов, невозможных по сюжету. Наконец, те, кто просто хочет познакомиться с историей, могут выбрать режим Story Mode, в котором игра будет проходить все эпизоды за них.