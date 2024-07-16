Capcom удалила защиту Denuvo из Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Как стало известно, издательство Capcom сегодня выпустила патч для Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy в котором удалила защиту Denuvo.
Размер EXE-файла игры уменьшился на 419 МБ. Как и в случае с предыдущими удалениями защиты Denuvo из своих игр, Capcom заменила ее на другую защиту - Enigma Protector, которая, впрочем, не является серьезной преградой для взломщиков и обычно взламывается менее чем за сутки.
Capcom удалила защиту Denuvo всего спустя 6 месяцев после релиза сборника.
Зачем они вообще тратились на нее) я впервые слышу про игру
Так это капкы, они без защиты игры не выпускают, оти за каждый цент удавятся а тут видимо мало покупателей.
Я первые две части купил но когда цены еще были относительно низкие а тут на старте 38 баксов в лирах за продолжение и при этом они как DLC должно быть.
Зачем вообще выпускать игры, если вы о них не услышите?
На ноунейм ставить не дешёвую защиту это отстрел ног, и деньги потратили и клиентов упустили, надо было деньги от дуньки в маркетинг потратить, так хотябы чуть больше юзеров познакомилось с игрой
аналогично
Сколько игр выпустили?
Удалили потому что эта игра никому не нужна
Лучше бы из резидента 4 удалили!
Года через 4 удалят, когда начнется спад продаж.
Обычно Capcom из крупных игр ровно через 2 года удаляют. В конце марта 2025-го скорее всего снимут.
Зачем? Чтобы вы бесплатно поиграли?))
Я так понял деньги свои защищаешь?)
Так он не хочен бесплатно поиграть, а просто Denuvo тормозит его купленную игру?))
У фанатов Denuvo траур.
Кто?
Лол щас бы в визуальную новеллу денуву пихать