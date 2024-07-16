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Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy 25.01.2024
Адвенчура, Аниме
7.5 11 оценок

Capcom удалила защиту Denuvo из Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

AceTheKing
Новости

Как стало известно, издательство Capcom сегодня выпустила патч для Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy в котором удалила защиту Denuvo.

Размер EXE-файла игры уменьшился на 419 МБ. Как и в случае с предыдущими удалениями защиты Denuvo из своих игр, Capcom заменила ее на другую защиту - Enigma Protector, которая, впрочем, не является серьезной преградой для взломщиков и обычно взламывается менее чем за сутки.

Capcom удалила защиту Denuvo всего спустя 6 месяцев после релиза сборника.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Зачем они вообще тратились на нее) я впервые слышу про игру

22
TheLokich

Так это капкы, они без защиты игры не выпускают, оти за каждый цент удавятся а тут видимо мало покупателей.

Я первые две части купил но когда цены еще были относительно низкие а тут на старте 38 баксов в лирах за продолжение и при этом они как DLC должно быть.

0
ZAUSA

Зачем вообще выпускать игры, если вы о них не услышите?

-8
Челодой моловек 94 ZAUSA

На ноунейм ставить не дешёвую защиту это отстрел ног, и деньги потратили и клиентов упустили, надо было деньги от дуньки в маркетинг потратить, так хотябы чуть больше юзеров познакомилось с игрой

5
shmely

аналогично

0
ZAUSA Челодой моловек 94

Сколько игр выпустили?

-3
Апостлс

Удалили потому что эта игра никому не нужна

7
dreamevil2067

Лучше бы из резидента 4 удалили!

3
TheLokich

Года через 4 удалят, когда начнется спад продаж.

1
AceTheKing

Обычно Capcom из крупных игр ровно через 2 года удаляют. В конце марта 2025-го скорее всего снимут.

4
ZAUSA

Зачем? Чтобы вы бесплатно поиграли?))

-11
Челодой моловек 94 ZAUSA

Я так понял деньги свои защищаешь?)

1
ZAUSA Челодой моловек 94

Так он не хочен бесплатно поиграть, а просто Denuvo тормозит его купленную игру?))

0
Tiger Goose

У фанатов Denuvo траур.

2
golab42

Кто?

0
vertehwost

Лол щас бы в визуальную новеллу денуву пихать

0